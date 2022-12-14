张兰被抓包“不是中国籍”开直播解释 小S被讥惨忍不住“26字回应”

大S前家婆张兰近来趁着儿子汪小菲的家务事登上新闻版面，频直播带货，创造惊人流量和破千万新元获利。不过久居北京的她，近来被发现国籍竟然不是中国，对此，她也在直播中亲自解释原因，透露有不得已的苦衷。

张兰一直住在北京，加上儿子汪小菲被封为“京城四少”，因此不少人都以为她是中国籍，但她其实早在2012年就入籍圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis），这是位于中美洲的小岛国。

近日她直播谈及此事，强调当时因为中国商务部规定，人民不可以到海外上市，而她为了让公司在香港上市，才变更国籍，但她坚称“自己无时无刻都想重回中国籍”。」

她也说自己的企业做了32年，缴税也有好几亿人民币，但她没有任何退休金，甚至没有医疗保险，直言自己是“牺牲小我，保住大我，保住企业”。

她近来靠着抨击大S及其家人，不仅社媒涨粉，连带增加直播流量和销量。据悉，她近2周的直播销售额已经到5000万新元，个人粉丝也从267.42万上涨至751.81万。

另一方面，小S先前被汪小菲乱炮攻击，连老公许雅钧也被拖下水，13日她在社媒分享最喜欢蔡康永作品中“其实可以算了”这句话，似乎也是在劝自己放下。没想到有网民在底下留言酸“家庭生活再惨也要笑着出来见人”，让原本不愿多谈的小S忍不住回应：“我不惨，我很幸福！相信的人就相信，不相信的人，我懒得再费唇舌。”吐露出无奈心情。

不能有许多网民留言鼓励她：“作为一名观众，享受了你带给我们的快乐就应该知足了。”小S也一一表达感谢。