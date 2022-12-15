自认以前很跩 方威捷：很多锋利棱角已磨掉

方威捷（前名方伟杰）星期二（12月13日）庆祝33岁生日，在社媒感性发文，“谢谢骂我的、谢谢爱我的、谢谢不离弃我的、谢谢永远支持我的！”他也写道：“如果我有对不起的，我为此抱歉！如果你有冤枉我的，请你重新认识我！”

曾经年少轻狂 现会以笑脸处理事情

方威捷14日接受《联合早报》访问，他说生日当天跟几个好朋友一起吃饭，深夜回家时下着雨，他突然深有感触，就写下这篇文。字里行间，透露着他这些年心态上的转变，“现在互联网时代，很多人断章取义，从不同角度认识你。以前个性很冲，被误解会拼命反驳，但在这一行久了，也12、13年了，心智比较成熟了，就觉得不用做太多反驳，也会分析是不是自己的问题。我现在敢于面对和接受自己的不足，而不是寻找理由或怨天尤人，心情反而更好。”

他坦言以前常把“为自己而活，不用理会别人”挂在口，其实越是这么说，就越在意别人怎么判断自己，如今多了人生历练，虽然面对负评时心情还是不好，但已懂得更好地处理。“打个比方，以前在外头遇到别人指指点点或挑衅，会火大和不爽，但也不能做什么，而现在，我会笑脸迎人，就这样简单地把事情给处理。”

问他看过或听过最伤人的话有哪些？他说：“多了。除了讲我的，还有问候我的家人，包括我过世的外婆，已经触犯我的底线，还有人私信我粗言秽语。尽管这样，我没有掉过一滴眼泪，但试过把自己关在厕所，也喝酒解愁，心想，为何这样对我？”

方威捷认为或许是出道时演坏孩子，许多人对他有“坏小孩”的刻板印象，当然自己也有一些责任。“可能是我的直率，处理事情的方式以及表现自己的方式让一些人误解，我会自我进取和改进，但也感恩真正认识我的人都对我很好。”

他自认曾经年少轻狂，觉得当艺人就是要敢于秀自己，结果常常被人觉得很跩。不过他直言：“我是挺跩的，我的性格就是这样，但可以自我，不可以自大。现在很多锋利的棱角，我磨掉了，不过好的棱角还是会保留。”

一年没接到新剧 等待重新被发现机会

方威捷在贴文中写道，“好久没拍戏的我，一直在自我提升，等待着机会可以重新被发现。”

他的上一部作品是今年5月播出的电视剧《寄生》，这部剧今年年初就已拍完，也就是说他有将近一年没接到新剧。他说：“很多前辈和同辈碰过比我更严重的问题，一两年没有戏拍，所以我不应该抱怨。”

问他可有尝试找出原因？他说：“我对工作永远带着100%的专业态度，我不知道是否有得罪人，也没有必要去挖，而且挖到了又怎样？就顺其自然。我还是疯狂地看电影，钻研演技，也花时间在潮牌生意，不让自己闲着。”

他上了一些综艺节目，拍了一些短剧，上个月也参与《Sing浪》演唱会，在室内体育馆演出。

他说：“现在对于工作机会，很珍惜和感恩，不像以前把一切视为理所当然，好像以前一年拍三部戏，我觉得是应该的。”

在贴文中提到“努力努力再努力”，是对自己的鞭策。方威捷说：“以前看到同辈演员有好成绩，会想，为什么是他不是我？还有入围《红星大奖》最佳男配角多次却没有得奖，也会想，为什么？现在，我会为同辈感到开心，并告诉自己要再努力，要当打不死的小强。”