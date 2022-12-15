前夫妻冯绍峰赵丽颖 包办2022年中国剧收视前两名

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2022年中国卫视台电视剧收视率、网络播放量两大排行榜出炉，赵丽颖《幸福到万家》登收视率榜第一，被誉为“神剧”的《人世间》网络平台登榜首。

赵丽颖在《幸福到万家》从农村走出去，一手改变自己的命运。

据中国国家广播电视总局（简称广电总局）“中国视听大数据”，2022年的大陆剧收视率跟去年一样，10大当中不见古装剧，多以励志、家庭伦理题材为主，第1、2名由昔日明星夫妻赵丽颖和冯绍峰的作品包办。赵丽颖在《幸福到万家》中不向命运低头，一手改变自己的命运，从农村走出去，以1.463％的平均综合收视率登榜首。

排名第2的是冯绍峰有份主演的都市情感剧《心居》，虽然这部剧以女星童瑶、海清的姑嫂关系及生活故事为主，但冯绍峰出演的童瑶初恋情人、落魄中年角色抢镜，为戏加分不少。

冯绍峰（右）和童瑶在《心居》中是一对初恋情人。

由实力派演员雷佳音和袁泉挂帅的都市情感剧《相逢时节》故事围绕两个家庭两代人的恩怨纠葛，男女主角一起面对中年危机，化世仇矛盾，颇为励志。

同样励志与向上的还有黄轩、白百何的《欢迎光临》（第三名），剧情聚焦北漂族、“躺平”青年等课题；第5名的《林深见鹿》则聚焦中年男人群像，是收视率排行榜“常客”靳东的作品；林更新联手谭松韵的职场爱情轻喜剧《请叫我总监》排名第10，故事讲述谭松韵的职场打拼与晋升之路，最后成为独当一面的金牌投资人，也收获爱情。

军旅剧《特战荣耀》 唯一打入两榜单

杨洋主演的《特战荣耀》是唯一登收视率、网络正片有效播放排行榜单的剧集。

谁说小生、花旦戏里非凑对谈情说爱不可？流量小生杨洋和李一桐主演的当代军旅题材剧《特战荣耀》没有爱情线，有的只是战友情，不过无论是电视或网络平台的观众显然买单，是唯一登两个榜单的剧集。

影后周迅与老搭档黄磊主演的家庭伦理剧《小敏家》2021年12月首播，在2021年的收视率10大排行榜占有一席之位，全剧今年1月初播毕，于湖南卫视的平均收视为0.977％，排名第8。至于分别排名第7和第9的是缉毒剧《勇者无惧》、献礼中共20大的现实题材电视剧《我们这十年》。

另外一提，赵丽颖主演的新剧《风吹半夏》2022年11月底于江苏卫视和浙江卫视首播，首周平均收视率达0.762％，全剧平均收视率是否能挤进10大有待剧终揭晓；而稳坐一线的胡歌所主演的新剧《县委大院》12月7日于央视一套、浙江卫视、北京卫视和河北卫视首播，目前首轮收视成绩未出炉。

由于榜单以卫视台为主，因此不计于央视八套（CCTV-8）、央视一套（CCTV1）播出的剧集收视率，包括《人世间》《亲爱的小孩》《女士的法则》《关于唐医生的一切》《天才基本法》《玫瑰之战》《谢谢你医生》等，但据悉当中有不少作品的平均收视率破1％，成绩不俗。

网络平台《人世间》排名第1

2022年大陆剧正片有效播放排行榜方面，根据大陆云合数据，由雷佳音、辛柏青、宋佳和殷桃领衔主演的现实主义剧《人世间》排名第1。

这部剧年初首播以来被誉为“神剧”，至今在豆瓣评分8.1，故事讲述周家三兄妹等在近半世纪内跌宕起伏的人生故事，颇能引起观众共鸣。

网络剧的受众群一般相对年轻，第2、3名的《星汉灿烂》《苍兰诀》均为古装或仙侠剧，对准了年轻观众口味。事实上10大当中，多达七部是古装或仙侠剧，另还包括《卿卿日常》《雪中悍刀行》《沉香如屑·沉香重华》《梦华录》，以及2018年首播至今热度不减的《知否知否应是绿肥红瘦》；《知否》也是榜上唯一旧作，相隔三年依然能晋级10大，足见网民对这部剧的喜爱程度。

中国大陆小生黄景瑜与台湾男星杨祐宁在悬疑刑侦剧《罚罪》里黑白斗智斗勇，是榜上唯一的烧脑剧，排名第6。

所谓正片有效播放，是综合了有效点击与受众观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。

爱奇艺国际站排行榜 《苍兰诀》登本地及全球10大榜首

爱奇艺国际站星期三（12月14日）下午举行线上记者会，除了分享亚洲串流平台消费者付费意愿的调研结果，同时也公布2022年爱奇艺新加坡、全球10大热播华语剧集两个排行榜。值得一提的是，由王鹤棣、虞书欣挂帅的古装爱情仙侠剧《苍兰诀》2022年风头一时无两，荣登本地及全球10大排行榜榜首。

根据本地榜单，位居第1、２名的，分别是爱奇艺站内内容热度值破万的《苍兰诀》《延禧攻略》，小生任嘉伦凭都市情感剧《一生一世》（第3名）、仙侠奇幻爱情剧《请君》（第4名）霸榜；新晋花旦方面，白鹿有《一生一世》、都市爱情剧《半是蜜糖半是伤》（第7名），李沁的《请君》、现代军旅剧《爱上特种兵》（第9名）也晋级10大。

10大中有6部并非今年上线的新剧，包括《赖猫的狮子倒影》（第6名）、《如意芳霏》（第10名）。其他上榜剧集包括新生代艺人罗正、林昕宜主演的甜宠剧《终于轮到我恋爱了》（第5名），以及郑业成和袁冰妍合演的古装爱情剧《祝卿好》（第8名）。

2022年中国卫视台电视剧收视排行榜

排名 电视剧 平台 总平均收视率（％） 1 幸福到万家 北京卫视、东方卫视 1.463 2 心居 浙江卫视、东方卫视 1.438 3 欢迎光临 北京卫视、东方卫 1.161 4 相逢时节 浙江卫视、东方卫视 1.137 5 林深见鹿 北京卫视、东方卫视 1.059 6 特战荣耀 浙江卫视、东方卫视 1.006 7 勇者无惧 北京卫视、东方卫视 1.004 8 小敏家 湖南卫视 0.977 9 我们这十年 浙江卫视、江苏卫视、

东方卫视、广东卫视 0.897 10 请叫我总监 东方卫视 0.830

*根据中国视听大数据统计，全剧每集平均综合收视率、每天平均收视率

2022年中国剧网络有效播放量排行榜

排名 剧名 平台 1 人世间 爱奇艺 2 星汉灿烂 腾讯视频 3 苍兰诀 爱奇艺 4 特战荣耀 腾讯视频、爱奇艺、优酷 5 卿卿日常 爱奇艺 6 罚罪 爱奇艺 7 雪中悍刀行 腾讯视频 8 沉香如屑·沉香重华 优酷 9 知否知否应是绿肥红瘦 腾讯视频、爱奇艺、优酷 10 梦华录 腾讯视频

*根据中国云合数据，统计范围为2022年1月1日至2022年12月11日