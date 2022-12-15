周杰伦力挺蔡康永创作展 霸气买下三幅画

（台北讯）台湾著名节目主持人兼跨界艺术家的蔡康永近日办创作展，力邀歌坛天王周杰伦独家首看，周杰伦更买下三幅画，成为展场首位买家，让蔡康永感动不已。

据台媒报道，蔡康永与国际知名画廊“白石画廊”合作，该画廊经年展出国际优秀的艺术家作品；也展出他想让大众咀嚼自己人生的字句。周杰伦对于蔡康永的文字创作平时就有关注，当场买下三幅文字触动他内心画作。

周杰伦一踏入展场就被一幅粉色画作“狗会讲话那还得了”吸引，他说：“狗会讲话太有趣了，文字充满幽默，再加上我有养狗，且粉色是我的颜色。”让蔡康永直喊：“杰伦选这幅画作真是知音！”

蔡康永解释创作源起：“宠物让我们对它们付出所有的爱，它们也会回应所有的爱，我觉得这是世界上很少见的美好的感情关系，杰伦选这张懂我的意思，很荣幸。”

周杰伦还意外在展场目录挖掘未展出作品“成为唯一”，蔡康永赞周杰伦很内行，发现没出现在展场的隐藏版，他解释创作原因是很多人没有把握要做跟别人不一样的事，“周董能成为这幅画作的主人，我觉得很荣幸，因为其实他已经是唯一了！”

周杰伦感受到画作传达的正能量，感性地说：“我好胜心比较强，从小到大都这样，想要独一无二。”

小S（徐熙娣）星期二（12月13日）也前往创作展力挺昔日《康熙来了》搭档，并在社媒贴出两人背影合照，写道，“‘其实可以算了’是我最喜欢的一句话”，不禁让人联想到，前阵子因前姐夫汪小菲开炮，陷入新闻风波劝自己放下的心境。

小S（右）去看蔡康永的创作展，在社媒贴出两人背影合照。（互联网）

合照也让一票网民直呼:“《康熙》回归”，不少人期待小S和蔡康永能再合作开新节目。