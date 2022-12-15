奇幻水世界 顶级视听盛宴

20th Century Studios提供剧照

阿凡达：水之道 Avatar: The Way Of Water （PG）

娱乐性★★★★／艺术性★☆

剧情

杰克（Sam Worthington，萨姆沃辛顿饰）与“纳美公主”奈蒂莉（Zoe Saldana，佐伊萨尔达娜饰）升格为五个孩子的父母。当年被他们击退的地球人，重返潘朵拉星球，以“阿凡达”姿态还魂的邪恶前将军夸里奇（Stephen Lang，斯蒂芬朗饰）率队追杀杰克一家，杰克为了不波及族人，忍痛举家迁移，寻求美卡伊纳族庇护。

影评

13年的等待是值得的，因为《阿凡达：水之道》（简称《阿凡达2》）善用当今世界最顶级的电影制作技术，成为一场冠病疫情后久违的视听盛宴。

《阿凡达》（Avatar）2009年横空出世，续篇费时多年打造，慢工出细货，观众看得感动不已，除了强调家庭凝聚力，接纳与自己不同的族群，好莱坞大腕导演James Cameron（詹姆斯卡梅伦）还充分发挥大银幕的魅力，带来视觉冲击。

卡梅伦说过续篇除了尊重电影观众喜欢首集的元素，也要制作出让他们惊喜的内容。作为环保主义者和有丰富潜水经验的海底探险家，卡梅伦做了大量海洋环境与生物，以及土著部落等的研究，他克服水下拍摄的困难，呈现让人惊叹的水底世界。

特别推荐观众要去看IMAX 3D版，因为不论是正反两派枪林弹雨的厮杀，危机四伏的丛林或是莹光闪闪的水里世界，感觉身历其境，三维影片的雨点，仿佛快落到你的身上，水里的生物，仿佛触手可及。片尾让人看得屏息的沉船戏码，导演似乎也在向自己所导的《铁达尼号》（Titanic）致敬。虽然片长3个多小时，却瞬间如梦般落幕。

聚焦五个小孩

杰克（左）教导儿子学射箭。

电影题材年轻化，花了不少篇幅在杰克与奈蒂莉的五个小孩身上，杰克一家逃到美卡伊纳族居住地寻求庇护，两家人的小孩从针锋相对到和睦相处，有不少精彩互动。五个孩子里的大儿子奈特亚（Jamie Flatters，杰米福雷特饰）、二儿子罗亚克（Britain Dalton，布里坦道尔顿饰）和小女儿图克（Trinity Jo-Li Bliss，特里尼蒂布利斯饰）是亲生的，两个领养的小孩是：人类从潘朵拉星球撤退时留下的小孩蜘蛛（Jack Champion，杰克·尚皮永饰）、外星生物学家格蕾丝的女儿绮丽（Sigourney Weaver，西戈尼韦弗饰）。五个孩子的性格不同，奈特亚沉着稳重，罗亚克稍微刚烈也不畏冒险，图克天真活泼，蜘蛛开朗，绮丽则常常心事重重。

此集的重心转移到家庭，为人母的奈蒂莉处处担忧孩子的安危，杰克也从骁勇善战的领袖变为有软肋的父亲。不过面对敌人的猛烈攻击时，尽管发生让杰克悲痛不已的事，他最终还是临危不乱，要孩子别沉溺在悲伤中，把握当下，化险为夷。

角色与生物感情深切

《阿凡达》系列打破了演员的肤色分类，不再是黑人或白人，杰克一家是蓝色皮肤，美卡伊纳族则较偏向绿色。第二集更打破了演员年龄的概念，片中大反派——饰演前海军陆战队上校夸里奇的好莱坞演员斯蒂芬朗，看起来比实际的年龄年轻，73岁“异形之母”西戈尼韦弗更是化身为多愁善感的少女绮丽。哪怕视觉效果多厉害，演员的神态与眼神，始终还是跑不掉，绮丽就是一个年轻版的西戈尼韦弗。

奥斯卡影后Kate Winslet（凯蒂温丝乐）饰演的美卡伊纳族精神领袖，造型让人认不出是她，不过眼神一看就是她的。

二儿子罗亚克与水中巨无霸图琨有着深厚的感情。

续篇角色之间的情感变得更加复杂，角色与生物之间的感情也非笔墨可以形容。罗亚克与水中巨无霸图琨的革命情感，美卡伊纳族与水上坐骑——宛如鲨鱼身鳄鱼头的生物伊鲁的密不可分，都让人留下印象。人类对外星族咄咄逼人的自私行为，则让人感到厌恶，我相信这是卡梅伦蓄意为之的批判。

（英语等对白，附中文字幕）