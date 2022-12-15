甄爷、小鬼兔年贺岁档现身

“甄爷”甄子丹、“小鬼”黄鸿升将在兔年贺岁档与本地姜梁志强、李国煌抢票房。

嘉华12月14日对本地媒体宣布，甄子丹的《天龙八部之乔峰传》1月16日公映。影片讲述甄子丹饰演的丐帮帮主乔峰，在刀光剑影的武林奋斗，蜕变为深谙大义的侠客。郑伟文执导，甄子丹监制并主演，其他演员包括刘雅瑟、惠英红与吴樾等。

甄子丹主演《天龙八部之乔峰传》。（嘉华提供）

李慧娴多付四年租金

本地导演李慧娴的《超磅名模》讲述名模受诅咒变成120公斤的胖女，生活起了翻天覆地的变化。《超》是台湾男星黄鸿升的遗作，他担任男主角，并演唱主题曲《爱情总在忽然之间》。

2018年已拍摄的《超》因疫情等原因，加上李慧娴力求完美，如今确定在2023年农历年档推出。李慧娴接受《联合早报》访问时说：“我终于满意这部电影出来的效果了！”

《超》演员包括本地老将洪慧芳，女主角则找了台湾女星林育品，她饰演角色的“赘肉”重金请奥斯卡得奖团队打造。李慧娴为电影在东陵福一带租店，打造成戏中的理发店，电影杀青后李慧娴保留店面原貌并继续付租金，她没透露四年来多付多少钱，但很感谢教育部长陈振声当年的协助，让她有机会租下店面。她计划在片中的理发店办电影记者会，之后就不再续约。

李国煌主演两部贺岁片

梁志强、李国煌是本地贺岁片的常胜军，梁志强明年推出的《猫山王中王》，找来李国煌、杨雁雁演经营榴梿园的夫妻，梁导自己也有份演出。

李国煌除了《猫》，也参与集合新马人才与资源打造的贺岁片《发财联盟》，他与赖宇涵扮演的暴牙菇有精彩的对手戏。