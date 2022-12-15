上帝的笔误 God's Crooked Lines（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

Netflix收看

短评：影片开场类似1975年好莱坞喜剧《飞越疯人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）情节，看似正常的女调查员进入精神病院……但进入调查阶段，影片又出现惊悚片《隔离岛》（Shutter Island）的影子，因为爱丽丝发现所处的环境大有问题。在寻找真相中，她经历了虚虚实实，也开始怀疑哪个才是真实的自已？

《上》的精神病院院长说：“如果上帝按照他喜欢的形象和样式创造了我们，那就像是一个没有缺陷的雕塑……最终在这里的病人，就像上帝学习写作时的歪曲线条。”这样的对白虽让人深思，不过也为该精神病院的病人感到担忧。影片的悬疑与惊悚氛围到位，芭芭拉蓝妮的演绎也注入心血，尤其是角色茫然失措时的拿捏。

（西班牙语对白，附英文字幕）

故事：奥尔莫死在精神病院，死因受到家属的质疑，私人调查员爱丽丝（Barbara Lennie，芭芭拉蓝妮饰）受委托开始调查，她以病人的身份混进精神病院，找出害死奥尔莫的嫌疑人。爱丽丝深入调查后，开始怀疑精神病院有些不对劲，当院长知道她的目的后，也利用爱丽丝与丈夫的破裂关系来打击她，遭囚禁的爱丽丝得设法逃出医院以保命。

上周票房

12月8日至11日票房排名

①鞋猫剑客2（Puss In Boots:The Last Wish）

②黑豹2（Black Panther:Wakanda Forever）

③鳄鱼莱莱（Lyle, Lyle, Crocodile）

④音爆浩劫（Decibel）

⑤菜单（The Menu）

⑥黑亚当（Black Adam）

⑦暴戾夜（Violent Night）

⑧花路阿朱妈（Ajoomma）

⑨古董惊魂（The Antique Shop）

⑩贞子（DX Sadako DX）