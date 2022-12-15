最卖座亚洲电影 国产片占四部 女兵大妈打败男神

细数2022年最卖座亚洲片，国产电影占4部，女星抬头，本地“女兵”、“大妈”打败中港台韩男神！

2022年即将翻篇，至今12月中旬，本地片商推出的亚洲片寥寥可数，大概可为今年的亚洲片算算账了。

记者从本地片商取得2022年本地最卖座亚洲电影票房龙虎榜数据，摊开来看，梁志强操刀的《女兵外传》今年贺岁档出击，吸金226万元，毋庸置疑夺得冠军宝座！

占据第3名者也是《女兵外传2》，吸金94万4000新元；第4名是王冠逸、刘雅瑟、李国煌、向云、郭亮一起吃的温馨《团圆饭》，吸金90万6000元。

票房第5名是剧力万钧的韩国猛片《紧急迫降》（76万5000元），近40年来首次在大银幕当女一接拍何书铭操刀电影《花路阿朱妈》的洪慧芳，曾忧心放话不要当“票房毒药”，这次果然很争气，自10月27日出击，至今取得69万3000元的票房，目前占据10大龙虎榜之第6名，对于走得“如履薄冰”的本地电影，仍应给予鼎力鼓励与支持。

况且，从账面上看，洪慧芳这名“大妈”还赢了一票中港台韩影坛男神——像甄子丹、古天乐、林峰、刘青云、玄彬、周兴哲等，“阿朱妈”威威！

洪慧芳昨晚接受《新明日报》访问，笑说：“电影票房是很重要的，票房好我们都开心，而且开心的是有这么多人看我们这部电影，证明我们的努力与付出没有白费，在此谢谢大家的支持！”

2022年本地10大亚洲电影票房龙虎榜：

1.《女兵外传》（新）：226万元）

2.《剧场版咒术回战0》：159万8000元

3.《女兵外传2》（新）：94万4000元

4.《团圆饭》（新）：90万6000元

5.《紧急迫降》：76万5000元

6.《花路阿朱妈》 （新）：69万3000元（放映中）

7.《倚天屠龙记之九阳神功》：60万5000元

8.《机密同盟2》：46万新元

9.《神探大战》：36万2000元

10.《我吃了那男孩一整年的早餐》：34万6000元

