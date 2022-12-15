娱乐吃瓜：另类晒恩爱！陈凤玲偷拍老公学英语 柯佳嬿出卖谢坤达怪异床照

陈凤玲和徐鸣杰婚后甜蜜蜜，两人不时在社交媒体分享生活点滴，调皮的陈凤玲还不时偷拍老公。徐鸣杰一开始发现被偷拍会翻白眼，到后来已经见怪不怪地乖乖就范，两人互动自然又甜蜜，吸引许多网民点赞。演艺圈中还有不少明星夫妻也喜欢在社媒分享偷拍的照片，“互黑”的包括谢坤达和柯佳嬿、邓超和孙俪、张晋和蔡少芬，以及袁弘和张歆艺，一起来看看他们做过什么“相爱相杀”的事？

陈凤玲以偷拍视频鼓励徐鸣杰

陈凤玲喜欢趁徐鸣杰不注意偷拍对方，有时是偷偷拍下老公拥抱自己的画面，有时是骗老公拍她跳舞实际上是拍他的反应，她将视频分享上Instagram（IG），让大家一窥他们私下的互动。

陈凤玲骗徐鸣杰拍她跳舞，其实是拍下他的表情。（截自艺人IG）

最近陈凤玲上传了一系列徐鸣杰学习英语的视频，对方刚开始发现被偷拍时还会吓一跳然后翻白眼，到后来已经习以为常。

陈凤玲接受zaobao.sg访问时说：“我觉得可爱啊！也想要鼓励他，因为愿意说（英语）已经是一种胜利了！我喜欢记录我们生活的点滴，但上传到社媒之前一定先让他看过，他同意之后才会分享，其实他也蛮喜欢看到自己自然的状态的哈哈。”

徐鸣杰一开始发现被偷拍会翻白眼，但后来已经司空见惯了。（截自艺人IG）

分享这些有趣的视频，也是陈凤玲鼓励老公的一种爱的表现，“我把他认真学习的可爱模样分享出去，然后看到大家给予他鼓励，这也是我鼓励他的一个方式。”她是老公学习道路上的啦啦队，“我在他身边鼓励他，但不给他压力。他需要帮助时，我也会跟他分享，有时候一些字我也不确定，就一起学吧！”

调皮的陈凤玲私底下喜欢偷拍徐鸣杰，“我比较调皮哈哈，所以想出来的东西时常会逗笑他。”难道不怕老公报复？“目前为止他都没有偷拍我，但是只要尊重彼此，对方同意才分享，这样对彼此都好。”

柯佳嬿出卖谢坤达床照

台湾“金钟视后”柯佳嬿和前Energy成员谢坤达爱情长跑5年，于2017年底登记结婚。夫妻俩偶尔会在社群放闪，但也互秀对方丑照，柯佳嬿不久前就出卖了老公的的床照，笑坏粉丝。

照片中谢坤达躺在床上，虽然双眼紧闭，但却莫名地用右手拇指与食指顶住下巴，怪异的动作让柯佳嬿决定分享照片问道：“这合理吗？”

柯佳嬿上传谢坤达睡觉时的奇怪动作。（互联网）

其实谢坤达也没少出卖老婆，他曾经在两人结婚两周年时公开柯佳嬿的丑照，让网友看了直冒冷汗，问道：“你确定po这张没问题吗？”因为照片居然是柯佳嬿素颜，头发凌乱地和猫咪躺在沙发上睡觉的画面！

谢坤达在结婚两周年时分享老婆的睡相。（互联网）

谢坤达还曾经把老婆大口吃汉堡的“丑照”放上IG，网民都开玩笑说为他担心，但其实越是恩爱越是能肆无忌惮地作弄彼此。

谢坤达在出卖老婆丑照这方面真的没在怕的！（互联网）

拍孙俪丑照是邓超的日常

邓超和孙俪是圈中众所周知的恩爱夫妻，但他们却总爱在微博上“互黑”，尤其邓超特别爱分享老婆的丑照，戏中霸气端庄的“娘娘”，总是让他搞成奇怪的模样。

邓超专挑老婆表情怪异的照片放上微博。（取自微博）

此外邓超还喜欢损老婆，孙俪第一次学烘焙，做出一个漆黑的面包，邓超在微博吐槽顺便自夸：“火候不好吃起来还不筋道，难吃！你可别出去炫啊，但我还是吃了，我真是个好老公！”

他也专挑孙俪表情怪异或面目狰狞的剧照放上社媒，好像不气一气老婆，他就浑身不自在，就连孙俪在片场的照片也不放过，他分享一张孙俪脸上印满脚印的照片，配文：“女演员在现场不听话的下场”，笑坏网民。

邓超拍下老婆孙俪满脸鞋印的照片。（取自微博）

张晋偷拍老婆素颜照

张晋曾在微博上载偷拍老婆蔡少芬素颜的照片，还以大笑表情符号配合“偷拍1号”的留言，引来蔡少芬回复：“偷东西不付钱！你太坏了！”

之前张晋晒出女儿画笔下的妈妈，写道：“小孩子是很直接的，我还能说什么。”其中一张图中蔡少芬有着红色的头发和大大的鼻孔，看上去有点邋里邋遢的感觉。

蔡少芬不甘示弱，也晒出女儿笔下的爸爸画像，回敬道：“小孩子是很直接的，我还能说什么。”只见画作中的张晋像极猪八戒，两人一来一往看似在较劲，其实透着浓浓的幸福感。

张晋和蔡少芬分享女儿笔下的爸爸妈妈。（取自艺人微博）

不过作弄归作弄，张晋还是很护着老婆的，有一回他分享老婆在地铁上的照片，蔡少芬因为头发有些凌乱，被网民嫌“拍丑了”，张晋立刻霸气地反问：“不好看吗？”

张晋拍下蔡少芬在地铁内的照片。（取自艺人微博）

袁弘晒出老婆霸道睡姿问“我睡哪儿？”

袁弘曾经偷拍老婆张歆艺和孩子的睡姿，附文：“就一个问题：我睡哪儿。”

照片中张歆艺戴着眼罩，斜着身子睡觉，几乎占据了三分之二的床，儿子的小床就在旁边，但也滚到了大床。偷拍妻儿睡觉也就算了，袁弘还把这么私密的照片公开出来，让粉丝不禁调侃：“哥真不把我们当外人”。

袁弘拍下老婆和儿子豪迈的睡姿。（取自艺人微博）

其实那不是袁弘第一次分享张歆艺的睡姿，他上传过另一张老婆戴着眼罩熟睡，双下巴明显，头发凌乱的照片。但张歆艺也不是省油的灯，她就曾在上传袁弘头发凌乱，脸上有胡渣，眼罩都歪了的睡相，乍看就像个海盗。

袁弘和张歆艺都曾在社媒分享彼此的睡相。（取自艺人微博）

张歆艺有一次上节目时透露曾问过袁弘为何总喜欢分享她的丑照，而对方的回应让她觉得很浪漫。袁弘告诉她，这么做是想让所有人对张歆艺的幻想破灭，意思就是：“黑到你没人要，你就可以永远和我在一起了。”我的天，这理由也太甜蜜了吧？