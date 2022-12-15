《烟熏到了眼睛》法国竞赛 曾诗梅圆了小心愿

本地新锐导演李昌荣的《烟熏到了眼睛》继勇夺第33届新加坡国际电影节银幕大奖的“最佳新加坡短片奖”后，又再下一城，将在当地时间星期四（12月15日）下午公布的法国克莱蒙费朗国际短片电影节（Clermont-Ferrand International Short Film Festival）“国际竞赛单元”参赛，也是2023年本地唯一的参赛片。

克莱蒙费朗是国际上重要的短片电影节，享有“短片康城”之称。

李昌荣15日接受《联合早报》访问时说：“我前阵子就收到入围竞赛的电邮，我刚好出席新加坡国际电影节的放映，无法仔细看电邮，也无法离开影厅。看完戏，我立刻再看一次电邮，确定入围时，太兴奋了。”

克莱蒙费朗创办于1979年，是世界最大的短片电影节。电影节分为法国竞赛单元、国际竞赛单元和实验短片单元。克莱蒙费朗是法国仅次于康城影展的第二大电影盛事。《天使爱美丽》与《黑店狂想曲》（Delicatessen）等片的法国名导Jean Pierre Jeunet（尚皮亚祖纳）的电影生涯就开始于克莱蒙费朗。电影节在2023年1月27日至2月4日举行，李昌荣将飞法国出席。

李昌荣（中）指导王伟良（右二）演出《烟熏到了眼睛》。（ 受访者提供）

《烟》刻画殡葬业负责人（王伟良饰）一时大意，把一具尸体错误火化，死者的大儿子（王智国饰）、大女儿（曾诗梅饰）与小女儿（温淑安饰）得知后震惊，但将错就错，完成葬礼。

李昌荣说：“《烟熏到了眼睛》是很本土的题材，我以为不会有机会走出亚洲，我把全球首映给了釜山国际电影节，我没想到能到克莱蒙费朗竞赛，我也吓了一大跳。没想到电影再攀高峰。”

据所知，王伟良知道《烟》打入法国后，打趣说自己成为国际明星；而欣赏法国影后Juliette Binoche（茱丽叶毕诺许）的曾诗梅觉得短片能到法国放映，也完成了自己的一个小小心愿。

《烟》曾在新加坡国际电影节放映，但还是有许多人没机会看到，在收到不少想看的反馈后，李昌荣目前与本地戏院接洽要把《烟》与过去自己的两三部短片组合在一起在戏院放映，他说：“还在洽谈中。”

《烟》不久前在第三届金鸡海峡两岸暨港澳青年短片季夺得短片导演奖，也曾入围釜山“亚洲短片奖”、高雄电影节“国际短片”单元竞赛奖，是今年本地最威风的短片。