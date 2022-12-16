娱乐吃瓜：袁伟豪购物“都太太等我” 夫妻逛本地商场挑圣诞礼物送你

袁伟豪和太太张宝儿难得来新度假，不忘抽出宝贵的私人时间会见粉丝，同时也接受邀请，精心挑选圣诞礼物给zaobao.sg的读者。

约好在城市广场（City Square Mall）见面，袁伟豪、张宝儿甜蜜携手出现。通过视频两人和大家分享了他们最难忘的圣诞节和收过最难忘的礼物。听他们互送礼物的经过，可以感受两人送礼时的贴心。

他们也承认平日喜欢逛街购物，所以这次请他们参与zaobao.sg的“艺人圣诞礼物”活动，正是不二人选。

记者好奇，他们之间，谁比较是送礼高手，袁伟豪开太太玩笑说：“应该是她，因为她比较多时间。”然后说，太太选好几样礼物后，会让他最后拍板。意思浅浅：他才是最后的决策者啦！张宝儿听了，在一旁娇笑，温柔的个性把丈夫有态度的个性充分衬托出来。

两人结婚两年，社媒上常见恩爱互动，只是女方出身富裕家庭，父亲已拥有5000万新元身家，袁伟豪因此被外界封为“亿万驸马”。袁伟豪不喜被标签化，自己的作品却被忽视，有时会正面杠上媒体，引起争议。

不过，从这次袁伟豪来新度假不忘会见粉丝、接受媒体采访，可以看出他重视事业。除了新剧《法证先锋V》目前在热播中，他最近才推出新歌《马路英雄》，一手包办曲词编监唱、和音、吉他，还担任MV导演，全面展露才华。这点也可看出他不甘心只是在演戏的领域耕耘而已。

张宝儿则参与主持旅游节目《45日环游日本》，让大家作为疫情后旅游前的有力参考。

这天录制视频，袁伟豪和张宝儿先在城市广场饱餐一顿，接着便带领记者到护肤品店、名酒专卖店以及中药和保健产品走一圈。记者请他们挑选500元以下的礼品，于是夫妇俩根据自己的生活经验，在3家店各选出6样和4样产品给zaobao.sg读者。两人的礼物配套里也各自附上圣诞贺卡，以及袁伟豪的签名靓照喔！

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《法证先锋V》每周一至五晚上8时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。