千万导演梁志强、金马加持男星李国煌、宇宙最强甄子丹、毒舌大状黄子华、已故黄鸿升遗作，2023年本地春节猛片5角战！

明年春节的脚步来得特别早，1月下旬就是华人农历春节，据悉，2023年的贺岁片就有梁志强、李国煌、辉哥程旭辉时隔多年再次合体，连同影后杨雁雁、阳光帅哥容启航饰演的贺岁片《猫山王中王》（1月21日大年除夕推出）；然后，李国煌参与投资，携手赖宇涵、辉哥、林德荣、莫小玲的《发财联盟》将于1月19日正式向观众拜年，17日举行电影首映礼。

由李慧娴操刀，黄鸿升生前在本地拍的最后一部电影《超磅名模》因碰上疫情，加上片商要求完美，希望为黄鸿升留下最美好的句号，放映档期一延再延，一晃4年，李慧娴今早受访向《新明日报》证实，《超磅名模》确定于金兔年1月19日正式放映，真是久违的好消息！

《猫山王中王》（左起）、《发财联盟》、《毒舌大状》与《天龙八部之乔峰传》。（当按照）

李国煌 辉哥“一开二”

有趣的是，国煌与辉哥来临的兔年春节电影“一开二”，吃榴梿还是要发财，都能见到两人身影，这对旺人戏档密，贺岁片双开，“手心手背都是肉”，他们会希望哪部贺岁片胜出呢？

梁导星期五（12月16日）早上受访时证实，将为《猫》片搞“看电影吃榴梿”活动，《发财联盟》也计划搞搞“发财”发一发活动，但一切细节仍有待确定。

《超磅名模 》是黄鸿升最后一部作品。（档案照）

甄子丹 黄子华“抢滩”

除了国产电影，明年1月16日杀到的就有宇宙最强甄子丹导演、监制与挂帅的《天龙八部之乔峰传》、主要演员计有陈钰琪、刘雅瑟、惠英红等，本地片商目前正在洽谈甄子丹来新宣传的可能性。

另一部也将在大年除夕向观众贺年的是黄子华领衔的《毒舌大状》（1月21日本地放映），《毒》由吴炜伦编剧及执导，黄子华、谢君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德及柏天男主演，林保怡、谷德昭友情演出，黄子华在戏中饰演铁嘴毒舌，撂出金句“是非不在金银，公道自在人心”的口号目标，强攻贺岁档绝对吸睛。

近年春节贺岁都少不了中国猛片，自疫情来袭，排片全乱了套，临时抽起、最后一分钟杀到狮城是常有的事，吴京、刘德华挂帅的《流浪地球2》会否也是本地春节档大片，暂仍未有任何声息。

《阖家打麻雀》。（当按照）

香港贺岁片兴旺

香港电影市道兴旺，《明日战记》《饭戏攻心》香港卖座七八千万港币（约八九百万新元），成绩辉煌，金兔贺岁片也敲锣打鼓来拜年。

当地今年春节猛片除了票房瑰宝黄子华施展利嘴的《毒舌大状》，还有改编自2004年韩国电影《我们全村不是人》及2021年台湾电影《诡扯》，由张敬轩、王菀之、白只领衔的《超神经械劫案》（1月21日香港放映）。

另外一部则是《阖家打麻雀》，由 《阖家辣》原班人马吴君如、郑中基、梁咏琪、Edan吕爵安合演，春节华人喜欢小赌怡情，搓搓四方城，“打麻雀”确实非常应景。