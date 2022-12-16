佘诗曼拍新剧 首度以华语演出

本要留在香港陪母亲过新年，“视后”佘诗曼重情义，受娘家香港无线电视（TVB）邀请，北上中国大陆拍《无限超越班》，以“双重身份”上阵，既是经理又是导师，将带领15位学员作演艺再培训。

佘诗曼（阿佘）近年来北上发展，演出过的剧集包括《延禧攻略》、《鬓边不是海棠红》及《燕云台》等，由于在中国工作忙碌，阿佘很少时间待在香港，但孝顺的她，只要一有时间必会返回香港陪伴年迈的母亲，像上个月中，母亲70大寿，阿佘更大摆宴席，广要圈中好友一起为母亲庆生。

据悉，阿佘原本计划要在香港陪伴母亲过圣诞和新年，但却因接到娘家TVB的邀请，北上拍摄由TVB、浙江卫视和优酷合作的实况综艺节目《无限超越班》，目前她已飞往中国大陆为该节目录影。

根据香港媒体报道，阿佘鲜少参与中国电视的综艺节目，这次之所以答应参与，主要是因为TVB，出名念旧又有义气的她，一心为力挺娘家，唯有又暂时和母亲离别，飞往中国工作。

以华语演出剧集

佘诗曼拍摄大陆时装剧，首次以原汁原味的普通话（华语）演出。

阿佘这些年在大陆拍摄的剧集多半是古装剧，而今年初她完成了时装剧《今天的她们》，该剧日前推出了预告片，画面可见她生气倒酒的画面，简单的一个举动，阿佘将女强人角色演绎得淋漓尽致，霸气眼神非常抢镜。而此剧最大亮点是，阿佘首次以原汁原味的普通话演出，不需要后期配音，令粉丝相当期待。

对于第一次以普通话演出，阿佘接受大陆媒体访问时说：“第一次尝试用普通话，让我再次体会到了不一样的人生。”

没结婚压力

47岁佘诗曼身家过亿至今单身，直言没结婚压力 ！

阿佘的感情生活，一直以来都是媒体与粉丝们颇关注，仍是单身的她，近日接受大陆媒体《丽人丽语》访问，自认没有婚姻焦虑：“我很衷心的跟大家说，我现在很幸福。我有健康、家人，很多好朋友，喜欢的工作，我能吃能睡能玩，开心满足。至于extra（额外）的事，是不是人家有，我都要有呢？那就要自己衡量啰！”她认为“有得就有失”。