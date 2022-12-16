李昇基逾520万赔偿金全捐出 对Hook娱乐告到底

（首尔讯）李昇基发千字文披露遭到背叛的愤怒与失望，表示将Hook娱乐赔偿的逾50亿韩元（约520万新元）捐做公益，并继续以法律途径追究公司的责任。

他先向大家问好，但坦言自己“并没有太好”，因为遭到背叛，感到愤怒、失望和挫折，“每天反覆在怨恨与自责之中”。他透露，约50亿韩元（约520万新元）金额在12月16日早上进账，但是他“不清楚（公司）以什么依据、什么方式做出这样的结算”。他说“Hook的结算方法无法让人理解”，预料与公司的法律纠纷将延烧，所以对关心此事的人“先说声抱歉”。

李昇基说，提告Hook娱乐是因为“人流下汗水的价值不该被别人不当利用在欲望上”。他承诺：“不管未结算金额是多少，我都会全数捐出。首先从今天进账的50亿韩元（约520万新元）做起，除了诉讼费用外，剩下的全部回馈社会……在决定与Hook对抗时，我就决定把钱全部用在过得辛苦、有困难的人身上。”

李昇基过去一直被蒙在鼓里，也不知道音源结算有没有盈余，18年来哑忍“亏钱歌手”的辱骂。“我觉得Hook娱乐也许认为我单纯只是想拿到钱而采取法律行动。我明明一次都没收到音源结算收入，他们却单方面地以‘未支付金钱’的名目打算终结此事。”