MV化身中医师唱跳 李国煌创多个第一次

本地天王李国煌推出首支个人唱跳MV《一代中师》。

歌曲考验李国煌记忆力

这首由马来西亚音乐人汤小康作词作曲，美之雅出品的《一代中师》以中国传统医学十二经脉理论为主题，道出了5000年中华医术中的通、清、调、补理念。歌词除了融入了人体的各个器官，还写出了十二经脉的交接与流注名称，是一首非常考验李国煌记忆力的歌曲。

此外，李国煌在MV中饰演古代的著名中医师，专门替人看病配药。歌曲轻快跳跃，李国煌不但得跳舞，更得挑战饶舌说唱，把十二经脉给Rap出来。

李国煌对本地媒体说：“我觉得舞蹈没有半点难度！我在拍MV前一天，才在舞蹈室里学跳的。”

李国煌兔年将推出两部贺岁电影《猫山王中王》与《发财联盟》，他透露早前都在赶拍贺岁片，所以忙得抽不出时间排舞，“幸好我还是有舞蹈天分的，学了一天就会。”

他认为《一》开创了他的多个第一次：第一次饶舌说唱，第一次穿古装跳舞，也是从影30年来，人生中的首支个人MV。《一》也代表了李国煌不久前勇夺亚洲影艺创意大奖的亚洲最佳喜剧演员奖后，真正跨足歌唱领域的新开始。

喊话干掉《本草纲目》

《一代中师》于2022年11月中旬在马来西亚拍摄。为了表示对MV的重视，李国煌12月16日专程到马来西亚Pavilion大地影院举行首映礼，并与粉丝分享拍摄MV和演唱时的趣事，也与舞蹈员现场为大家表演。他坦言非常佩服周杰伦、郭富城能在台上又唱又跳，并喊话要借《一代中师》干掉周杰伦的《本草纲目》！

汤小康则透露：“这首歌本来是要写给我自己唱的，但是美之雅创办人吴清文听了后，建议交给李国煌唱，而且还要拍成MV。”汤小康有点难以相信，李国煌会答应接下这首歌曲，而且还要在MV里跳舞，但是当他看到MV后，真心觉得李国煌是多才多艺的艺人。

《一代中师》MV已在金刚媒体的社媒推出，也可在Spotify、Apple music、Amazon music、Deezer和anghami平台上听到《一代中师》这首歌。