还魂：光与影 Alchemy of Souls: Light and Shadow

Netflix 已上架

《还魂》讲述能操纵天地水气的大湖国年轻术士，与“还魂”的女杀手落寿，克服困境一起成长的奇幻爱情故事。首季大结局，男女主角张煜（李宰旭饰）和无德（庭沼珉饰）的婚礼变葬礼，虐爆观众，引来烂尾恶评。第二季共10集，讲述张煜三年后浴火重生，他遇见拥有“落寿”面孔的神秘女子（高允贞饰），展开奇妙的互动。

音速小子2 Sonic The Hedgehog 2

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

关于友谊、复仇与悔改的动画片。讲述疯狂科学家（Jim Carrey饰）被音速小子困在蘑菇星球，好不容易逃回地球，并找来纳克鲁斯一起复仇，同时寻找潜藏强大力量的绿宝石。

消失的凶手 8频道 晚上10.30

警官松东路（刘青云饰）前往监狱调查女犯人傅源（江一燕饰）消失一案，循线索到香城找她。香城接二连三发生工人跳楼自杀，松东路查出首富高敏雄（郭晓东饰）苛待工人，牵出当年的郊区屠村事件，以及国民政府留下的黄金宝藏。

你是我的春天 CM+（新电信Ch571）晚上9.00

主演：周冬雨、尹昉、宋小宝。讲述五个独立又相互交织的故事，从医生、患者、援鄂志愿者、基层工作人员和普通百姓的角度呈现抗疫生活。电影向疫情中的“平凡英雄”致敬，传递出生生不息的“春天”力量。