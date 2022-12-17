龚嘉欣传“得罪陈滢失视后” 同场零交流拒同框受访

（香港讯）香港TVB电视“万千星辉颁奖典礼2022”日前举行记者会，即场宣布各个奖项的10强入围名单，现场最令人关注的莫过于陈滢和龚嘉欣两位小花的同框画面。

二人尴尬同场，双方站到互相离对方很远，陈滢只顾跟一群好姐妹聊天，龚嘉欣则孤独站在C位，事后两人都不愿一起受访。当宣布陈滢入围最佳女主角十强，她在台上讲完感言后，镜头拍到台下的龚嘉欣没拍手，而且目无表情地望着台上。

同样的，当宣布陈滢入围最佳女主角10强，在台上讲完感言后，台下的龚嘉欣被镜头捕捉到没拍手恭贺对方，并面无表情地盯着台上。

有份入围十强名单的现场艺人逐个上台拉票，陈滢跟龚嘉欣一起入围“最受欢迎电视女角色”，不过二人上台时，陈滢就拉着刘佩玥站她旁边，随后上台的龚嘉欣则宁愿隔一个身位，等后面的上台的人填补空位，也不愿站到刘佩玥旁边。拍大合照时，陈滢身边多人围着，与龚嘉欣落寞的身影形成强烈对比。

虽然陈滢极力否认和龚嘉欣闹不和，但二人同场却零交流，后来更拒绝一齐受访。

万千星辉颁奖典礼将于下月举行，令人意外的是，上届视帝谭俊彦，以及得奖热门龚嘉欣，双双失落视帝视后，10强不入。

龚嘉欣对此似乎意难平，在记者会上意有所指，说“没提名不代表没实力”，又指拍摄《十八年后的终极告白》一剧时很大压力，担心做得不好影响整部戏的效果，并感谢男搭档谭俊彦，“我跟他是同一类人，我们都是搏到尽的人，永远最危险的事情我们都会挑来自己做”，似乎要为自己及拍档没份角逐视后视帝平反。

港媒称，龚嘉欣一反常态恐怕言多必失，之前疑似言论惹恼高层，将其台庆剧《新四十二章》抽起，才传出“龚嘉欣得罪陈滢失落视后”的说法。