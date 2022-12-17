新加坡进世界杯靠林俊杰 决赛中文歌《心墙》领先周杰伦《蜗牛》

世界杯足球赛代表足球的最高等级舞台，可新加坡足球队要打进世界杯，不知要等到何年何月。倒是靠音乐的话，或许本地时间18日晚上11时决赛开踢，新加坡就可实现“打进世界杯”的愿望。

国际足联决定本届世界杯足球赛大决赛，将播放一首中文歌曲，由球迷投票在周杰伦《蜗牛》和林俊杰《心墙》两首之中选出。国际足联世界杯官方微博账号显示，截至17日中午12时，《心墙》已获得8万5000多票，《蜗牛》则获得3万9000多票，两者之间差距不小，达4万多票。投票将于17日下午5时截止。

【更新】18日晚上11时，本届世界杯足球赛阿根廷对法国大决赛现场，全世界球迷将可听到一首中文歌——林俊杰的《心墙》！根据国际足联世界杯官方微博账号，17日下午5时截止的票选结果，《心墙》获得8万6000多票，打败对手周杰伦《蜗牛》的4万多票。

只不过，有网民调侃，当阿根廷和法国进行着热血沸腾的总冠军之战时，如果搭的是《蜗牛》或《心墙》，似乎都不是太搭。

《心墙》里的歌词“你的心是一道墙”，听起来像是唱给门将听，然而歌曲抒情，气势好像不太强。至于《蜗牛》配上球赛，会不会更像在嘲讽球员的速度？网民好奇，两位人气歌手都有更适合在赛场播放的歌曲，怎么都没选上？

本届世界杯之前发起第一轮投票，为半决赛现场选择播放的中文歌。最后陈奕迅的《孤勇者》和苏打绿的《相信》，分别获得3.9万票和3.5万票，超过另外两首中国摇滚乐队的歌曲——逃跑计划的《夜空中最亮的星》和GALA乐队的《追梦赤子心》 。

在季军争夺战现场，票选结果是张杰的《逆战》打败邓紫棋的《新的心跳》。