本地三小童星表现亮眼 演技资历不输当红小生小花

最近看本地剧的观众，相信会注意到几位小演员的出色演绎，让人眼前一亮。不说不知，有的童星年纪虽小，演艺经验或许比当红小生小花还要丰富。

《新明日报》就为大家介绍三位近期活跃于荧幕，备受关注的小童星。

余欣平（12岁）：三岁出道 拥30部作品

欣平三岁开始拍广告，之后慢慢被发掘成为小演员，至今已有20至30部作品。谈到最喜欢的作品和角色，欣平脱口而出是《灵医》，她在剧中是古灵精怪又八卦的小女鬼“小英”，还是其它灵魂的“大姐头”。

剧中的“小英”敢言敢语，剧外的欣平虽然有些腼腆，但也十分直率。问她最喜欢哪个艺人时，欣平直言喜欢林慧玲：“因为她很优雅。”

欣平今年完成了小六会考，早前刚领了成绩，目前正等待学校分配结果，记者问欣平表现如何？欣平谦虚表示：“我觉得我的分数不够好，但是有达到爸爸妈妈的期望。”此外，欣平还表示未来想当记者、作家，她说：“我喜欢写故事、写作文，我也很喜欢和人聊天。”接下来欣平将亮相贺岁剧《黄金巨塔》。

林道锐（10岁）：拍戏前先完成功课

道锐四岁被《大英雄》剧组选中饰演陈汉玮和蔡琦慧的“儿子”，从此打开演艺之路，至今已有近六年的演艺经验和近19部电视作品，其中包括英语剧《我的国土》、《21点灵》、《好世谋2》等。

道锐在目前正播出的《医生不是神》中饰演乖巧懂事的“邓光辉”，现实中的他也如剧中一样懂事。小小年纪既会帮妈妈照顾弟弟妹妹，还十分自律，为了能全心投入拍戏，去片场前道锐必先完成功课。此外，道锐的学业也从不让妈妈担心，记者再三追问下才从林妈妈口中得知，道锐的年末成绩几乎全科优异。

这是道锐第一次受访，为此他还花时间自备读稿。记者问道锐长大后想做什么？道锐回答想当厨师并解释：“因为妈妈做的菜很好吃，我长大了想做给别人吃。”天真又诚恳的回答把记者逗笑。

林道锐在《医生不是神》中饰演乖巧懂事的“邓光辉”。（受访者提供）

谢芷萱在《家人之间》饰演包勋评、雅慧“女儿”。（受访者提供）

谢芷萱（6岁）：热爱拍戏 想拍到老

年仅六岁的芷萱在目前热播灵异剧《灵探》中饰演童年洪婕珊（黄思恬饰）。

芷萱在今年6月接拍了第一部剧《遇见你，真香！》，她在剧中饰演童年梅芳草（黄暄婷饰）。虽然戏龄不大，芷萱还是凭借活泼可爱形象被看中饰演两位小阿姐的童年角色，《遇》很快将在下星期一（12月19日）开始正式播出。

芷萱目前正在拍摄新剧《家人之间》，她在剧中饰演包勋评和雅慧的女儿。芷萱热爱拍戏，为了接拍《家》还拒绝和父母出国旅行，直言“我要拍戏拍到老！”。

问芷萱最喜欢的艺人有谁，她列出一连串演员包括包勋评、雅慧、黄暄婷及刘怡伶（Tasha）等等。芷萱直言：“希望有一天可以和Tasha姐姐一起演跳舞的戏。”