韩片《整形帝王》飙华语 “大只佬”马东石想挑战华语片

欲进军中国市场？韩国“大只佬”马东石在《整形帝王》撂华语，放话“我是中国人！”

韩国电影《整形帝王》故事内容讲述马东石这个极具生意头脑但游手好闲的“大国”，意外认识整形技术高超，却不幸被吊销执照的医生挚友（郑敬淏饰），两人一拍即合，“大国”甚至想改写韩国整容史……

在《整》片中，马东石饰演的“大国”为拉拢中国客户，不惜自称“我是中国人”（对白大意），还与中国人“称兄道弟”，撂了几句华语。

马东石说华语笑果惊人，是影片欲进军中国市场作的“亲中”设计吗？

对此，本地片商星期六（12月17日）早回复记者，表示“不确定”，马东石接受《新明日报》电邮访问也没明说，但直言片中的华语台词虽是很短的几行，但他试图让它变得生动，“要讲华语台词，我虽不能像那些说华语的人那样流利，但这对我来说很有意义，因为我听说这是观众非常喜欢的情节之一！“

得到观众鼓励，马东石乐意挑战华语片，放话如果以后有机会以华语演戏，他会努力给观众带来更好的表演。

拒绝整容 “我不靠脸吃饭”

《整》内容涉及“整形”，马东石深信观众会因为他饰演的“大国”最后一幕做鼻子整形而笑出声来，但他本人从未考虑整容，反问记者“这有什么意义？”大只佬崇尚自然美，反正不靠脸吃饭！

阳刚气爆表的马东石在《整》片中的造型非常花俏，他认为形象强化了一个总是喜欢虚张声势的“大国”，包括他率直的个性、无脑的说话方式、独特的步伐，自嘲“我从未在一部电影中换过那么多衣服，再说，要保持那头染过五颜六色的头发并不容易！”

《整》中的“大国”擅长雄辩、想象力也很丰富，借此拉拢各方建立人际关系，马东锡说：“其实我平时话不多，饰演话很多的‘大国’很有挑战性。”

提到对手郑敬淏，马东石直言彼此认识20年，赞叹：“郑敬淏不仅演技好，也充满幽默感。”

愿为好剧本减肥

重量级的马东石站出来一只胳膊都比一般人脚粗，故在娱乐圈被誉为“韩国版巨石强森”，对这美衔，马东石显然很受落：“我也是他（巨石强森）的粉丝，我从小就打拳击，曾经梦想成为一名职业选手，可以说我动作的基础是拳击。有空的时候会定期进行锻练和举重训练，尽管我的力量不如以前了……”

马东石透露目前体重大约100公斤，他尽量不减肥，认为减重后丧失肌肉，会殃及以前受伤的部位，“但是如果有一个好电影，让我想减肥还是很棒的。”

问起演艺动向，马东石目前忙于拍摄《犯罪都市》电影系列、 《Holy Night: Demon Hunters》以及漫威新片，马不停蹄的忙。

《整形帝王》将于下星期四（12月22日）本地放映。