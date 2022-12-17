林青霞称老公“心中的巨人” 罕提旧爱秦祥林

（台北讯）林青霞这些年透过写作敞开心扉，疗癒自己，也放下过去。以前鲜少提及生命中的3个男人：邢李㷧、秦汉、秦祥林，最近在专访中被问起时，她都从容大方回应，解封多年的情感话题。聊到与自己携手度过28个年头的丈夫邢李㷧时，她更散发着温柔坚定的眼神说道：“他是我心中的巨人。”

林青霞40岁时嫁给香港富商邢李㷧，当时许多人对这段富商与女星的豪门婚姻不太看好，加上邢李㷧总被八卦绯闻缠身，网上对于“林青霞婚姻触礁”的新闻从没停过。访谈中被问到10多年来是否深受婚变传闻困扰，她泰然自若地说：“一点都不困扰，很多事其实都没有发生，我也懒得去解释。”老公的人品令她坚信不疑，她更不随八卦起舞，在家中甚至从未讨论这个话题。

出道至今，她被写过形形色色的新闻不计其数，唯独一次被写离婚，让她火冒三丈。当年她父亲病重，曾有媒体跑到她家问她父亲她是否离婚了，她至今仍记忆犹深：“我被写了50年，已经百毒不侵，但媒体这样闯去我家，还写不实报道，我当时气到发抖。他们可能觉得‘你怎么可能那么幸福’，所以要传一些不好的，大家比较有兴趣看，我们不屑于解释，人家就想当然。”

和秦祥林“旧情变友情”的过程

抛开花花世界的纷扰，在她心中，邢李㷧是令她非常尊敬的人。“夫妻之间能有这个尊敬，我想是非常少有的，他做很多事都让人敬佩。其实他娶我，以他那么注重自己隐私和低调个性来说，他付出很大代价。”

70年代“二秦二林”共同缔造了台湾文艺爱情片的巅峰，留下许多经典作品。林青霞戏外与“二秦”秦汉、秦祥林纠葛缠绵的爱情故事，比琼瑶小说更充满戏剧张力，至今仍为人津津乐道。过去林青霞曾说“爱情中，没有谁付出多就一定要有回报，这没什么好比较的”，看待感情也随缘。如今回首青春年华轰轰烈烈情史，她下了这样的注解：“希望大家都过得好。”

当年林青霞与秦祥林曾有婚约，后来她解除婚约，外传惹得他不开心，多年后各自找到幸福，且断联30多年。4年前，二人因缘际会“连上线”，她首次分享这段“旧情变友情”的过程。

爆金句谈“临走前的财富”

当时她知道秦祥林与太太在香港，便透过友人主动邀他们夫妻俩到她的半山书房共餐，还打了几圈麻将。再见面的心情如何？她说：“我一直对他好，希望他开心，他和他太太也都很高兴。”

对于秦祥林，林青霞也分享一段二人合作时的小趣事，笑说他年轻时背了很多笑话，个性风趣幽默。当年他们合作第一部电影《纯纯的爱》，见面时，秦祥林说要看看她的手。她把手伸出去之后，他说“你手长得很好”，她正开心时，他接着说“五个手指都分得开”，她被逗得呵呵大笑。“他对谁都喜欢讲笑话，我那时候才18岁，他对我也没兴趣。”

对于情感这件事，林青霞经过几十年的打磨，得到许多体悟：“人生，最多也是100岁左右，在世的时候，最好是要大家都能快快乐乐的。我以前常对朋友说，当你走的时候，不是剩下多少财富，而是快乐的比例多过痛苦，多出来的快乐就是你的财富，什么事都不要太计较，计较了就不开心。”