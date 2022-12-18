疫后首唱来到新加坡 周杰伦赞歌迷：你们十分热情

周杰伦上一次来新开唱是冠病疫情暴发前，他于2020年1月10日和11日，在国家体育场办了两场“嘉年华”演唱会。后来疫情爆发，“嘉年华”巡演喊卡，今年重启，周杰伦首站就来到新加坡，星期六（12月17日）和星期天（12月18日）在国家体育场举行“嘉年华”演唱会。

《联合早报》记者看了第一晚的演出，周杰伦在两小时的演唱会中带来多首经典，包括《青花瓷》《夜的第七章》《威廉古堡》《千里之外》《爱在西元前》，《简单爱》和《安静》更是掀起全场大合唱。他也唱了新专辑《最伟大的作品》中的歌曲《红颜如霜》《错过的烟火》《粉色海洋》《倒影》《等你下课》“Mojito”。

演唱会吸引3万歌迷捧场。（互联网）

唱了十首歌之后，周杰伦开心地跟歌迷打招呼：“好久不见！我之前最后一次开唱就在新加坡，这次又来新加坡，为什么？因为你们十分热情。”现场三万粉丝立即以最热情的尖叫声回应。

周杰伦问有哪些歌迷上一次也有来？看到许多人举手，他说：“那上一次没唱过的歌，这次要唱。”接着带来他很少在演唱会上唱的《枫》，让歌迷兴奋不已。这首歌收录在他2005年发行的专辑《11月的肖邦》。

另一个让歌迷惊喜的是，周杰伦在演唱写给其他歌手的歌曲时，唱了19年前为蔡依林写的《说爱你》。他也唱了温岚《祝我生日快乐》、江蕙《落雨声》、张惠妹《连名带姓》。

周杰伦在两小时的演出带来20多首歌曲。（互联网）

歌声状态和音响皆不理想

2020年的“嘉年华”演唱会，记者在报道中有这么一句：如果你问我，演唱会好看吗？我不知道怎么回答。

这次，同样的问题，记者还是不知道怎么回答。

周杰伦的演唱会少不了钢琴自弹自唱。（互联网）

因为是同样的“嘉年华”主题，所以这次演唱会跟2020年一样，有绚烂的视效、缤纷的人物、华丽的道具，营造嘉年华的欢愉气氛。但就如记者在2020年的报道中写道，视效做得精彩，已经不足以成为一场演唱会的吸睛点，关键是歌手的表现，这也是一场演唱会的灵魂。

这次的演唱会，记者无法享受，因为脑海里一直冒着一个问题：是音响不好，还是周杰伦唱得不好？记者的结论是：两者皆是。

周杰伦星期二（12月13日）就飞抵新加坡，他说开唱前在新加坡“先开chill”（先放松），并分享了在圣淘沙和夜间动物园游玩的照片。不知道是chill过了头，还是三年没开唱还未适应，他貌似还没完全开嗓，加上音响不理想，结果很多时候歌声忽大忽小，含糊不清，像开场时的《半兽人》，前面一大段听不清楚在唱什么，还有《威廉古堡》的音乐盖过歌声，都影响了观看兴致。

演唱会一些环节也让记者摸不着头脑。像屏幕上播放周杰伦出道初期的影片，包括他办签唱会、开演唱会、领奖等，并有他给歌迷的感性留言，“谢谢这20年你们的不离不弃”，台上却是特别嘉宾柯有伦、杨瑞代和麦烝玮在演唱。

点歌环节通常是演唱会上歌迷最兴奋的项目，因为可以跟歌手互动，也可以听到自己喜欢的歌。周杰伦这次也有点歌环节，但令记者傻眼的是，不是周杰伦唱，而是乐手演唱；点歌环节成了周杰伦的“换装时间”。

演唱会接近尾声时，周杰伦的两个魔术师好友出现在台下，跟歌迷玩魔术，周杰伦则在台上跟他们搭话。或许是想给歌迷提供另一种娱乐，记者却觉得十分突兀，打坏了演出的连贯性。

演唱会只有两个小时，扣除两组特别嘉宾（另一位是中国歌手曹杨）演唱和魔术表演的时间，周杰伦实际演唱的时间只有一个半小时，歌迷应该听得不过瘾。但从现场的欢呼声和屏幕上出现的歌迷的笑脸，显然不管周杰伦端上什么，表现如何，歌迷还是照单全收。对歌迷来说，能与偶像共赴一场约会，在歌曲中回忆青春，陶醉当下，就够了。

（演唱会视频，请看zaobao.sg娱乐Instagram）