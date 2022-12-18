成龙魔咒？ 拥阿根廷主将女友合照 网民：世杯冠军恐生变

（综合讯）本届世界杯足球赛大决赛将在星期天（12月18日）晚上11时上演，届时阿根廷与法国将争夺冠军，最终谁能称霸，全球球迷都在关注。

不过，大决赛举行在即，却有网友发现阿根廷球星德保罗（Rodrigo De Paul）的歌手女友蒂尼（Tini Stoessel）竟被成龙拥入怀中合照，由于之前网上曾经疯传不少世界杯球队主将和成龙合照，最后该球队皆无缘晋级，于是有网友看到蒂尼与成龙的合照，纷纷狂亏阿根廷星期天晚上要夺冠恐有变数。

旧照被翻出

其实蒂尼与成龙是在2018年7月合照，当时蒂尼在IG晒出这张照片，并贴文感性写道：“我会永远记得这个拥抱！我此生从未想过会去中国和他一起拍电影，那是我有过最美好、最特别的经历之一。”文末还标注成龙。

据媒体报道，当时蒂尼与成龙合作拍摄电影《我的日记》，卡司还有王力宏、房祖名等，目前尚未上映。

跟他合照都无缘晋级？

网友疯传的“成龙魔咒”是一些世界杯球队主将跟成龙合照，最后都无缘晋级，现在看到德保罗女友跟成龙合照，虽然并非德保罗本人，也被亏可能会影响阿根廷夺冠。

现年25岁的蒂尼曾是迪士尼南美洲频道明星，更是当地炙手可热的女歌手之一，她与有“梅西保镖”之称的德保罗高调谈情。