个展上悼念亡父 宋闵浩：是不舍每月破万的医药费才急着走吗？

韩团WINNER成员宋旻浩（Mino）星期五（16日）在首尔举办个人展“Thanking You - Ohnim Solo Exhibition”，并在展览中公开悼念父亲的手稿。

展览中，宋旻浩公开了给爸爸的信，内容写道：“爸爸去世了，在与病魔作斗争的几年里，他看着疗养院那纯白无暇的天花板，勾勒出了什么样的画面呢？是不是因为我留给他的孤独与寂寞，画出了我那无血色的脸呢？”

宋闵浩在个人展览中展出写给父亲的悼念文。（互联网）

另一张手稿中，则可看到他用铅笔写下：“一路好走，爸爸。到最后都还是自私的我爸爸，怎么那么急，最后听了电话那头儿子不耐烦的声音就走了呢？总叫我给钱、帮忙还债、捐肝给你，为什么从不叫我去看你、陪你？电话中你总是把‘对不起你这么忙’挂在嘴边，我其实一点都不忙，那天为什么要那么急着走？”字里行间流露出对爸爸的思念，也吐露了父子两人到最后一刻都没能解开的心结。

另外，宋旻浩还写下：“我那么多朋友、哥哥、弟弟，却还是每天抱怨说很孤单，爸爸你一个人该有多孤独呢？我都知道，但还是因为对你的埋怨而没打去半通电话”。对于没能多与爸爸联络，宋闵浩感到自责，“难道是觉得每个月1千万韩元（约1万新元）的医疗费太浪费了吗？所以才那么快离去吗？反正我都当一家之主10年了，爸，那钱我一点都不觉得可惜，我只想再跟爸爸说话。”

宋旻浩的父亲于11月21日病逝，他在年初时曾在节目《吴恩英的金子商谈所》中透露父亲生病且住院中的消息。