传大S搬离昔日爱巢 被爆收974万与汪小菲和解

大S徐熙媛与前夫汪小菲离婚后纷扰纠葛不断，近日她被爆和现任丈夫具俊晔已搬离“信义冠德”豪宅，入住大S以个人名义买下、离“信义冠德”不远处的“国家艺术馆”。

据台湾“自由娱乐”报道，知情人士透露，大S经历与汪小菲数月以来的隔空交战后，疑已搬离“信义冠德”展开全新生活。据悉，“信义冠德”疑为汪小菲找人装修设计，里面还有属于大S和他以前装潢的设计。外传具俊晔娶了大S后，该豪宅内部装潢并未更动。另一个重要原因，外传汪小菲给了和解费用与大S达成和解。知情者说，疑因这笔钱已到位，所以大家选择放手。

【更新】大S经纪人星期一（19日）中午回应台湾媒体表示：“这些编剧编的故事我们就不回应了。”而S妈也否认搬家传闻：“没有，熙媛还是住在她家（台北信义），国家艺术馆现在是我和大女儿（徐熙娴）住在一起，国家艺术馆是熙媛婚前自己买的，熙媛结婚后就搬出去住了。 ”

日前微博疯传张兰好友虞文红（虞美人）爆料，汪小菲和大S已经和解。据说，大S拿了5000万人民币（约974万新元），承诺让汪小菲“一家团圆”。对于大S与汪小菲已经和解一事，张兰在直播听闻消息后，也变脸表示“不可能吧”，接着说“不知道，钱的事一个愿打一个愿挨”，还说道：“别问我这些事，钱的事我不管，至于人品的事我必管”，似乎对于传闻也不知情。

汪小菲与张兰直播连线

汪小菲与张兰连线直播。（互联网）

汪小菲与母亲张兰星期日（18日）连线直播。汪小菲确诊至今快10天依旧没好转，看起来脸色苍白，说话也有气无力，狂出虚汗，声音也明显沙哑，表示自己连喝水都想吐。张兰见儿子如此，催他赶紧上床休息别再直播，但他似乎意志消沉，开始交代起遗言：“我要是过不去了，你给我弄到八达岭去。”

听到儿子这句话，张兰急忙安慰：“别瞎说，那嘴不能胡说。”汪小菲回：“你也知道啊？你也知道嘴不能胡说啊，你也知道嘴不能胡说就别胡说。”张兰听了转头就暂时离开，汪小菲似乎心有不满，继续说：“不能胡说就别胡说。”他还要求张兰直播时别再提自己，“让我放松心情。”

至于为何是八达岭，有网民解释：“那里有很多历代皇室墓群。”而张兰先前就曾称汪小菲是爱新觉罗后代，是皇族子弟。