“阿姐替身”张嘉轩 贺岁片当辉哥“女保镖”

当过多名阿姐女星动作“替身”，外形靓丽的张嘉轩在本地贺岁片《发财联盟》当辉哥“女保镖”！

入行三四年的张嘉轩星期天（12月18日）午受访告诉《新明日报》，她曾当过女星黄暄婷、林慧玲、黄思恬、刘子绚等女星的替身，为电视剧、电影拍过好些玩命动作，包括挑战跳四层楼！

张嘉轩忆述：“有一次拍动作戏撞到下腰，受伤进了医院，妈妈半夜赶到医院，吓得要命……”受伤是当替身常有的事。

不惧高难度动作但畏高 一天酬劳450元

嘉轩是柔佛新山人，从小爱习武，苦练中华武术、长拳，也学过合气道、泰拳、拳击、马来武术，身手矫健，几年前来新在拉萨艺术学院念表演系，之后以自由身性质投身演艺圈，拍过几部本地电视剧，当过阿姐女星的替身。

嘉轩透露：“我是黄思恬《女侠罗明依》的替身之一，印象中她很高，我也欣赏她的演技；与林慧玲在《致胜出击》与《灵医》合作过，《灵》中我演一个泡泡茶老板，林慧玲人很文静，相处感觉舒服；黄暄婷则拍《内颤》当她动作替身，她是个很搞笑的女生……"

嘉轩跟刘子绚也很有缘，之前是在《伺机》里演她“妹妹”，在打怪兽的《生死环线》中则演起她的动作替身，“包括被摔、被打、一些难度比较高的动作，我就上阵。”嘉轩赞子绚人很好，散发出亲和力。

问起酬劳，嘉轩大方供出：“或许本地女替身不多，当自由身时，每部剧酬劳都不同，我的待遇算不错，有时拍一天可拿450元酬劳。”

嘉轩是本地少数的女动作替身，看似威武，其实她惧高，却为了工作挑战跳四层楼高度，“我内心一直替自己壮胆：‘别怕，不会死的啦。’”对表演有热忱，总是“说打就打”，经年累月旧伤累累，她终于学会在适当的时候说“不”。

来新发展几年，嘉轩目前已是新加坡永久居民，去年3月正式签约午言媒体成为全职艺人，与徐彬、宗子杰等是同公司师兄妹。

MV化身女侠 想当出色打女

最近在李国煌的音乐MV《一代中师》中，嘉轩当起威风凛凛的“女侠”，明年春节黄金档的贺岁片《发财联盟》也能见到她的身影，在《发》中当起辉哥程旭辉身旁的“女保镖”，嘉轩笑说：“角色是酷酷的，辉哥片中话很多胆很小，我就是那个出手的人！”

嘉轩透露在吉隆坡拍《发》片时确诊冠病，所幸得到辉哥与剧组人员的多方照顾，“辉哥是个非常友善、可爱的演员。”

嘉轩拥有武术根基，外形宜古宜今，她在演艺圈的目标是当一个像杨紫琼这样出色的动作女星，但也渴望有机会接到具挑战性的角色，让观众见到她演技的可塑性。除了演戏，她今年7月也与两名朋友投资了家庭卡拉OK生意，演戏生意两不误。