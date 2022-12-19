五本地艺人回顾2022年成绩 展望2023年

2022年即将结束，《新明日报》找来几名本地艺人回顾今年一整年完成了什么心愿、留下了什么遗憾以及明年的心愿。张哲通希望能够增加收入，以便两年内买房、洪凌快要升格人妻了、邓伟德拿到了第一个代言、陈楚寰为自己主演的戏唱插曲，以及“金姐”金银姬拍了一个很潮的广告！

张哲通：首次当男一

今年最大的成就是今年《你也可以是天使4》中首次担任第一男主角，而且还有两部戏，另一部是《医生不是神》。不过原本还有一部年代剧因为档期问题他不能参与，“有点可惜，希望明年有更多类似的机会。”

对于明年的心愿，张哲通希望能拍文艺片，“导演们请留意我！”另外，他也希望自己的收入能够增加，以便能在两年内买房，并发展自己的副业。

而来不及完成的心愿则是还没有机会出国旅行。他说：“疫情之前，我刚刚拿到潜水执照，就没有再下水了，希望明年让我有多点机会潜水，以及尝试更多不一样的户外活动 ，如空中跳伞、登山、单板滑雪等。”

交女朋友会是明年的计划之一吗？

“单身或是有伴侣，都应该过得很幸福。如果有喜事的话，一定第一时间跟大家宣布！”

邓伟德：接首个代言

邓伟德今年最大的成就是拿到第一个代言，是个运动产品。另外，他说，他有多一点的电视作品，主演了两部剧《守护星》和《卫国先锋2》，让观众能看到更不一样的他。

至于明年的心愿，邓伟德希望能参演一部动作片“希望各评大哥能够再制作一部，然后让我有机会参与。”

交女朋友会是明年的计划之一吗？

“应该不会吧，因为我目前依然专注在工作上，就一切随缘吧。”

同样忙于工作的邓伟德也表示今年的遗憾就是无法出国旅行。

洪凌：将升格人妻

今年终于能跟家人旅行，“因为疫情的关系有三年没和父母出国了，所以今年全家大小会一起出国放松！”

由于忙于工作，洪凌今年的遗憾就是没有时间陪家人，“真的希望能有多点时间陪陪家人，所以我很珍惜来临的旅行。”

而洪凌最大的成就就是“终于快要成为人妻了！有爱自己的人在身边是最大的成就！”

陈楚寰：为戏唱插曲

疫情影响已有约两年没回家乡马国的陈楚寰终于在今年3月回家一趟了，“这是让我感到非常激动和开心的回忆”。

另外，一直希望可以为自己主演的戏献唱的她，今年也做到了，“我为自己主演的《亲家，冤家做头家》唱了插曲《有你来作伴》，还唱了福建和华语两个版本。”

至于来不及完成的心愿，“拍电影吧，这是我一直以来很希望可以做的事。”因此她希望明年能有机会完成这个心愿。

金银姬：拍很潮广告

金银姬今年最大的成就就是拍了很潮的餐饮广告，还主演了一部电视剧《黄金巨塔》，“我算是一个幸运的老人，到了这个年纪还能接到广告和剧本。”

至于来不及完成的，金姐开朗表示：“没有啊，如果来不及，就放进明年的心愿里。不要留下什么遗憾，趁还能就继续往前走，前面还有很光明的日子。”

金姐也希望明年能继续多做义工善事，孙子们能快乐长大。