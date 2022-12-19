周星驰法斗犬挺阿根廷被网赞是“未来犬” 众星化身粉丝为梅西疯狂

卡塔尔世界杯星期一（19日）凌晨圆满结束，阿根廷最后在点球战胜出，阔别36年再夺杯。娱乐圈中有不少艺人都是梅西（Lionel Messi）的球迷，纷纷在社媒上发文力挺阿根廷。

周星驰在决赛前让爱犬Kio预测，Kio预测阿根廷夺冠。比赛结束后，网民纷纷夸赞周星驰的爱犬预测神准，是“未来犬”，“法国斗牛犬竟然倒戈选了阿根廷”。对此周星驰还幽默回应：“一看就不是纯种犬，还不是间谍？”

周星驰赛前让爱犬预测赛绩。（取自艺人Instagram）

本地阿姐郑惠玉同样在社媒Instagram上祝贺球神拿下世界杯。她写道：“一场精彩无比的世界杯总决赛。势均力敌，高潮迭起，极度戏剧化，如过山车一般的球赛。”

郑惠玉在Instagram晒出梅西的照片分享观赛感想。（取自艺人Instagram）

港星蔡卓妍（阿Sa）则先是晒出梅西亲笔签名的球衣，写道：“今晚决定穿着它！”比赛后，阿Sa也晒出穿着球衣的背影照祝贺阿根廷胜出。

阿Sa晒出珍藏的球衣。（取自艺人Instagram）

台湾女星陈妍希则在微博发文写道：“等了好久终于等到今天，我的青春，终于圆满了”，并标注了梅西的微博账号。

陈妍希在微博发文，称自己“我的青春圆满了”。（截自艺人微博）

中国女星马思纯上载她看球时激动的反应，写道：“那么多年，终于等到！今夜为阿根廷哭泣，为梅西喜极而泣。太不容易了。”

马思纯看球时情绪激动。（取自艺人微博）

黄晓明、胡歌、李冰冰、鹿晗、江若琳等艺人也纷纷在微博上发表看球感想。

另外，有不少艺人到卡塔尔现场看球。刘畊宏与老婆王婉霏赴卡塔尔看世界杯，不料老婆却在路上塞了3小时的车，所幸最后下半场时顺利抵达，亲身感受现场气氛。赌王何家兄妹何猷君和何超欣及奚梦瑶也在卡塔尔现场看球。

（左起）刘畊宏、何猷君、奚梦瑶及何超欣（右）都亲赴卡塔尔看球。（取自艺人社媒）

最成功的“追星赢家”莫非中国男星苏醒。苏醒发微博对偶像梅西表示祝贺，梅西现身评论区回复道：“Appreciate your support as always。”（一直感激你的支持）