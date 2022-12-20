向太直播卖床垫 暗酸汪小菲：离婚别要回来

来自 / 早报数码

发布 / 2022年12月20日 12:11 PM

向太（陈岚）在直播中暗讽汪小菲。（互联网）
向太（陈岚）在直播中暗讽汪小菲。（互联网）

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（台北讯）大S（徐熙媛）和汪小菲的婚变风波闹得沸沸扬扬，汪小菲不仅在微博发文杠上S家，还闹出“床垫之乱”。而另一名“最强婆婆”向太（陈岚）近日也跟上热潮，直播卖床垫时突然语出惊人说：“是不是离婚也不要拿回来啊！大方一点。”

向太星期一（19日）在抖音直播卖床垫、美妆和零食等，开播不到10分钟，线上人数已达80万人，首播流量号称破亿。她在直播中除了跟工作人员猛宣传床垫的优点，更祝福买了床垫的情侣跟夫妻都可以甜蜜长久，不分手离婚，但若不小心离婚，向太开玩笑说要大方一点，别要回来，引来网民和在场来宾大笑，影片因此被疯传。

向太在直播中卖床垫，幽默地呼吁网民“离婚后也别要回来”。（互联网）

向太的儿子向佐和台湾女星郭碧婷结婚3年，先前八卦媒体爆出向佐跟一女过从甚密向太第一时间替儿子解释两人只是在谈公事，没有暧昧关系。外界好奇郭碧婷结婚已久怎么没到北京跟老公住，向太也帮忙说话：“碧婷信任台湾的妇科医生，三月底回去六月中旬生宝宝了。现在三个人都没打疫苗”，甚至还点赞网民回应称赞郭碧婷“有钱，有儿女，有通情达理的公婆，臭老公远离，日子太滋润了”，力挺儿媳。

汪小菲大S诉讼首开庭

另外，大S与前夫汪小菲离婚后，不满对方未依协议支付生活费而告上法院，汪小菲也提出“债务人异议之诉”诉讼反制。台北地院19日上午开庭，两人均未现身，仅委由律师出庭，庭讯过程不公开。

台北地院原订上午10点10分开庭，但在开庭前，法庭大门已关上，门把挂着“本案件未公开审理”的告示牌。开庭结束后，汪小菲的委任律师吕月瑛先步出法庭，面对记者提问开庭状况，她仅表示“不便多做回应”后离去。

大S则委由律师谢淮轩出庭，他开庭后也仅说“谢谢关心”，至于另名委任律师、知名家事律师赖芳玉则低调在法庭外等候，她也不愿表达意见。

汪小菲和大S离婚后是非不断。（互联网）

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