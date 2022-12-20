向太直播卖床垫 暗酸汪小菲：离婚别要回来

（台北讯）大S（徐熙媛）和汪小菲的婚变风波闹得沸沸扬扬，汪小菲不仅在微博发文杠上S家，还闹出“床垫之乱”。而另一名“最强婆婆”向太（陈岚）近日也跟上热潮，直播卖床垫时突然语出惊人说：“是不是离婚也不要拿回来啊！大方一点。”

向太星期一（19日）在抖音直播卖床垫、美妆和零食等，开播不到10分钟，线上人数已达80万人，首播流量号称破亿。她在直播中除了跟工作人员猛宣传床垫的优点，更祝福买了床垫的情侣跟夫妻都可以甜蜜长久，不分手离婚，但若不小心离婚，向太开玩笑说要大方一点，别要回来，引来网民和在场来宾大笑，影片因此被疯传。

向太在直播中卖床垫，幽默地呼吁网民“离婚后也别要回来”。（互联网）

向太的儿子向佐和台湾女星郭碧婷结婚3年，先前八卦媒体爆出向佐跟一女过从甚密，向太第一时间替儿子解释两人只是在谈公事，没有暧昧关系。外界好奇郭碧婷结婚已久怎么没到北京跟老公住，向太也帮忙说话：“碧婷信任台湾的妇科医生，三月底回去六月中旬生宝宝了。现在三个人都没打疫苗”，甚至还点赞网民回应称赞郭碧婷“有钱，有儿女，有通情达理的公婆，臭老公远离，日子太滋润了”，力挺儿媳。

汪小菲大S诉讼首开庭

另外，大S与前夫汪小菲离婚后，不满对方未依协议支付生活费而告上法院，汪小菲也提出“债务人异议之诉”诉讼反制。台北地院19日上午开庭，两人均未现身，仅委由律师出庭，庭讯过程不公开。

台北地院原订上午10点10分开庭，但在开庭前，法庭大门已关上，门把挂着“本案件未公开审理”的告示牌。开庭结束后，汪小菲的委任律师吕月瑛先步出法庭，面对记者提问开庭状况，她仅表示“不便多做回应”后离去。

大S则委由律师谢淮轩出庭，他开庭后也仅说“谢谢关心”，至于另名委任律师、知名家事律师赖芳玉则低调在法庭外等候，她也不愿表达意见。