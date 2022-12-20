无奈活在父母影子下 星二代郑颖力求突破

郑颖谈星二代的无奈：做什么都活在父母的影子下！

今年对资深女星洪慧芳来说是个丰收年，她凭借电影《花路阿朱妈》的出色演技获得国际认可，相信不少观众会因此更加关注洪慧芳女儿郑颖的表现。

《新明日报》记者询问郑颖是否会感到压力？郑颖受访告诉《新明日报》：“如果观众仅仅是看到我，而不是因为我是谁的女儿，对我来说，已经是个很大的收获了。”

郑颖接着说：“其实无论怎样，我们‘星二代’永远都会在我们父母的影子下，我觉得我们要懂得如何突破自己，让更多观众认识我们，如果真能做到，这已经是个很大的胜利了。”

郑颖在新剧《SHERO》演绎女保镖“林馨雅”。剧中“林馨雅”生长在复杂的环境背景，经历过不幸，造就其人物性格比较冷酷，与私底下性格活泼的郑颖截然不同。

郑颖说：“我们从9月筹备，参加各种训练、排练，也和导演沟通过，大家给我的反馈都是‘不够冷酷’。”好在剧集开拍至今刚过两周，郑颖已经慢慢进入角色，开始拿捏到角色的冷酷感觉。

郑颖和妈妈洪慧芳。(互联网）

当“打女”崭露头角 不满意当时表现

演绎女保镖，武打戏必不可少。除了接受剧组安排的训练，郑颖还给自己布置了“额外功课”，不仅请了体能教练，还找跆拳道教练陪自己“练武”。

郑颖身高172公分，身材高挑还有武打底子，除了是跆拳道黑带，她还练过综合格斗、武术以及柔道，由她出演打女似乎再合适不过。

事实上，郑颖早在《致胜出击》就以“打女”身份崭露头角，不过她却并不认可当时的自己，直呼：“我觉得我当时表现得好差啊！”

因此，郑颖会抱着自我激励的心态完成表演，于她而言这是她‘一雪前耻’的好机会。她说：“导演与监制那么信任我、给我这个角色，我会给自己更多压力，努力去做到更好。”