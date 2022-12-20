Johnny Depp诽谤官司和解 赔偿金天壤之别

（好莱坞讯）约翰尼戴普（Johnny Depp）与前妻安柏赫德（Amber Heard）互告诽谤的官司，原本因双方都不服判决而上诉，外界本以为这场官司会继续拉扯，但女方19日在Instagram（IG）宣布：“经过深思熟虑，我做出非常艰难的决定——与我的前夫就维吉尼亚州的诽谤官司达成和解”。

据悉，原本她被判需给前夫1036万5000美元（约1403万新元）赔偿金，现在只需由保险公司支付100万美元（约135万新元）和解金。

Johnny Depp的律师则宣布将把女方支付的和解金捐出给慈善机构，还在声明中酸了一下说捐钱却没捐的Amber Heard，“我们很开心能正式为戴普先生合上这痛苦的篇章，他在过程中一直表明他的首要之务，就是让真相被看见。陪审团一致的决议以及对于戴普先生有利的裁决依旧不变。戴普先生所要求的100万美元，会‘真的’捐给慈善机构，这点将强化赫德小姐对于司法系统严谨追求正义结论的认知。”

Amber Heard在IG表示和解对她而言是一个十分艰难的决定，并强调这并不代表自己认罪或妥协，“这不是我自己的选择”。

她声称为了捍卫真相导致人生被摧毁，为了官司耗尽所有心力，如今更面临破产危机，因此已经无力承担上诉官司。

她也痛诉这段时间在社群网站遭受诋毁，并认为即使上诉成功，最后也只是重审相同的证据，不认为结果会有所不同。她写道：“名气和权力凌驾于理智和正常程序之上”、“大量和直接可支持其证供的证据都被排除”，表明对美国法律已失去信心。