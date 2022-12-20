玄彬落腮胡为电影宣传 被黄晸珉追问恋爱史

（综合讯）韩国男神玄彬（Hyun Bin）近期喜得一子，妻子孙艺真（Son Ye-jin）仍在休养中，他则努力赚奶粉钱。他20日以落腮胡的形象出席和黄晸珉（Hwang Jung-min）共同主演的电影《玩命交涉》（暂译）记者会。这是他当爸爸后首度露面，却被前辈黄晸珉突然追问恋爱史，他慌张地回答：“瞬间以为您是记者。”

黄晸珉（左）在记者会上追问玄彬和孙艺真交往的时间点。（互联网）

玄彬与孙艺真虽是合作2019年戏剧《爱的迫降》时擦出爱火，但两人早在2018年合演电影《极智对决》时已经结缘。当时两人对外宣称“只是好朋友”，但坊间早有传闻电影《极智对决》才是他们的定情作。

孙艺真在《极智对决》里饰演谈判专家，玄彬被问到有没有向老婆请教时害羞回答：“在演《极智对决》时我饰演绑架犯，跟《玩命交涉》的角色完全不同，所以她没有特别给我什么建议。”

爆笑的是，黄晸珉此时好奇提问：“那时候《极智对决》还没交往吗？不是吗？”玄彬瞬间慌张回答：“那时候还没交往，瞬间以为您是记者。”黄晸珉为大众解惑两人的交往时间点，也让全场笑了出来。当爸后首度现身，玄彬不免被问到新手爸爸的心情，他表示肩上的负担变重了，未来将努力当一个好爸爸。而他为了作品尝试新造型，留了一脸落腮胡，散发成熟男子的气息，也让在场媒体惊呼连连。