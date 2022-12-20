今年tvN频道本地10大韩剧榜 Rain《幽灵医生》夺冠

时隔三年回归荧光屏，Rain挑大梁主演的《幽灵医生》击败所有韩剧，荣登tvN频道本地10大韩剧冠军。

tvN频道日前整理出2022年本地观众追看的韩剧榜，Rain间隔三年回归电视荧幕主演的《幽灵医生》，是本地观众最爱看的韩剧，名列该台本年度10大韩剧榜榜首，而另一部也以医疗为主题的古装剧，由金旻载主演的《朝鲜精神科医师刘世丰》也是观众的最爱，排名第四。

“欧巴”安普贤穿上军装，帅爆的造型主演的《军检察官多伯曼》也很吸睛，他在剧中有许多精彩的打斗戏，拳拳到肉，以及紧凑的剧情，让观众紧追剧集，使该剧夺得亚军。

值得一提的是，由李先彬、韩善伙、郑恩地、崔始源主演的韩剧《酒鬼都市女人们》第二系列本月刚推出两集，就获得观众的青睐而挤进前10大。此剧每逢周六晚上9时15分播出可在tvN频道（星和娱乐824频道及新电信电视518频道）收看。

本地tvN频道10大追韩剧榜