今年tvN频道本地10大韩剧榜 Rain《幽灵医生》夺冠

来自 / 新明日报

文 /
张晓鹏

发布 / 2022年12月20日 5:45 PM

Rain时隔三年回归主演的《幽灵医生》。（图 / 档案照）
Rain时隔三年回归主演的《幽灵医生》。（图 / 档案照）

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时隔三年回归荧光屏，Rain挑大梁主演的《幽灵医生》击败所有韩剧，荣登tvN频道本地10大韩剧冠军。

tvN频道日前整理出2022年本地观众追看的韩剧榜，Rain间隔三年回归电视荧幕主演的《幽灵医生》，是本地观众最爱看的韩剧，名列该台本年度10大韩剧榜榜首，而另一部也以医疗为主题的古装剧，由金旻载主演的《朝鲜精神科医师刘世丰》也是观众的最爱，排名第四。

“欧巴”安普贤穿上军装，帅爆的造型主演的《军检察官多伯曼》也很吸睛，他在剧中有许多精彩的打斗戏，拳拳到肉，以及紧凑的剧情，让观众紧追剧集，使该剧夺得亚军。

值得一提的是，由李先彬、韩善伙、郑恩地、崔始源主演的韩剧《酒鬼都市女人们》第二系列本月刚推出两集，就获得观众的青睐而挤进前10大。此剧每逢周六晚上9时15分播出可在tvN频道（星和娱乐824频道及新电信电视518频道）收看。

本地tvN频道10大追韩剧榜

  1. 《幽灵医生》
  2. 《军检察官多伯曼》
  3. 《2022 MAMA AWARDS》
  4. 《朝鲜精神科医师刘世丰》
  5. 《青春MT》
  6. 《偶然成为社长2》
  7. 《白老师的背包食堂》
  8. 《临时制先生》
  9. 《酒鬼都市女人们2》
  10. 《换乘恋爱2》

 

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