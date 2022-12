Joan团员自认酷爸爸 却难敌新加坡热天气

由Alan Thomas以及Steven Rutherford组成的美国阿肯色州乐团Joan,11月23日首登狮城舞台。之前身在不同组合里的两人,是在Steven毕业后一起写了第一首单曲“Take Me On”过后才成为一个团体。他们平均每年都发行两首歌以上,歌曲类型为独立流行音乐(Indie-Pop)。

成员们与zaobao.sg分享他们想制作永不过时的音乐,“是那种30年后听了感觉还如初次听到一样的喜欢”的感觉。两人想通过音乐告诉大家不论伤心难过,还是听到了一首想起初恋而有心碎感觉的歌曲,其实也无所谓。Joan希望短短的一首歌,可以让听众脱离现实生活中的痛苦。

相知有素 —— 情感相同成为互补关系

两人在制作音乐的时候有着互补的关系。例如,Alan说他会让Steven包办视觉上的元素,自己则会专注在歌曲的旋律上。两人志同道合,若其中一人对某件事有强烈的感觉,另外一人就会“投降”。因为尊重彼此的看法,所以没有什么是让两人无法达成共识的。虽然多年来没有真正吵过架,但吵架时因为Steven比较固执,Alan总会先道歉。

丹佛红石公园和剧场(Red Rocks Park & Amphitheatre)是这组音乐家梦想的演唱会场地,成员Steven觉得“能够在大场地开演唱会是件很好的事,但更重要的是我们能够在比现在的场地更上一层楼的地方演出。” 而推动着这两位新爸爸努力创造音乐的,就是家人。

可能因为两人的情感都容易被触动,所以才能够写出那么多首令粉丝感动的歌曲。对此Alan透露“很不幸的,我是个敏感的人。我很容易多想、经常担心这个那个。”但原来Steven才是那个比较容易落泪的人,“我的问题是我一想到要哭就开始哭。或者是看到别人哭我就会哭。”幽默的他还告诉记者自己已经哭了一整天。那幽默风趣的他们是酷爸还是严爸?对此两人一致表示他们是很酷的爸爸,也很积极地参与各自女儿的成长过程。不在女儿身边的时候,也会很想念她们。Steven指出,因为孩子们现在只有一岁多所以还不需要对她们严肃,他们还开玩笑说“两年后再问我们吧,那个时候我们应该会有个答案”。

Joan在台上与热情的粉丝打招呼。(取自乐团推特)

跳脱安可形式为粉丝多唱几首歌

超过一小时的演出中,Joan以“Something Special” “Don’t Wanna Be Your Friend” 以及 “Right Back” 等多首粉丝耳熟能详的歌曲,开启了Joan的首场新加坡演唱会。演唱会当儿鼓手Steven也与吉他手Alan一度调换乐器,引起粉丝们热烈的欢呼!

他们也跳脱传统安可的形式,直接为狮城粉丝送上当天的最后两首歌曲“Love Somebody Like You”以及“Drive All Night”。本地粉丝跟着节奏摇摆尖叫,也跟着主唱Alan的歌声合唱,可见Joan歌曲的感染力。

对于新加坡满怀好奇心

两人对于新加坡禁止贩卖口香糖的事感到讶异,成员Alan也惊叹本地街头非常干净。他说自己很喜欢走在新加坡的街上,也分享自己“每一次来到新加坡都会因为建筑和整个城市的氛围留下深刻印象”。

两人对本地的美食感到好奇,记者向他们推荐叻沙、鸡饭和椰浆饭等本地佳肴。为了让他们能够更深入了解本地的文化,记者另外提议他们有机会不妨去本地夜市逛逛。听到“但夜市会很热”时,两人都笑了。对此Alan庆幸自己带了一些短裤。Steven也笑着说,来新加坡之前,所在的地方只有零下6摄氏度。所以来到新加坡的时候,很惊讶这里的气温竟是20多摄氏度。

Joan将在明年四月发行首张出道专辑“Superglue”,也计划明年继续在各地巡演。