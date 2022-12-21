周杰伦演出遭吐槽引关注 登微博抖音娱乐热搜榜首

台湾天王周杰伦12月17日、18日连续两晚在新加坡举行“嘉年华”世界巡回演唱会，疫情前于2020年初的最后一唱献给狮城，疫后的第一场演唱会也回到狮城。不过，许多观众对于周杰伦的演出表现、音响效果甚至主办单位准备的荧光棒有异议，纷纷到周杰伦的Instagram和主办方长信传媒的脸书表达不满。综合网民的意见，许多人认为，无论是周杰伦或主办方，这次的演唱会敷衍、不用心、让人失望，并指出荧光棒不发光、掉漆，演唱会中间穿插各种魔术以及嘉宾演出环节，周杰伦却没唱几首歌曲，天王本身嗓音的状态也欠理想。

甚至有娱乐博主“东施飞行日记”在微博发起网络票选活动。（互联网）

微博发起民调活动

周杰伦本地开唱掀争议引起海外媒体关注，根据微博话题总览，“周杰伦演唱会遭观众吐槽”相关贴子阅读次数达4.7亿，这个话题19日曾登微博娱乐热搜榜首，20日早上抖音娱乐热搜榜榜首。

有娱乐博主“东施飞行日记”在微博发起网络票选活动，针对“周杰伦演唱会遭观众吐槽，对此你怎么看待？”，至截稿前有超过9万人投票。当中，有37％网民选项“确实挺敷衍”，另有26％网民认为“确实有点唱不动的感觉，珍惜羽毛吧”，19％指出“既然这样，下次来中国大陆开演唱会都别和我抢票”，有15％网民直言“听的就是情怀”，其余3％则力挺道“可我也看到很多好评”。公开的数据显示，参与票选活动的网民几乎来自大陆，49％为90后。

只谈荧光棒问题主办方回应避重就轻？

针对周杰伦个唱引起的争议，主办方长信传媒星期二（12月20日）早上7时多在脸书发声明，指出两场演唱会的荧光棒是全新制作的，并非库存，并提及：“荧光棒上的‘20’字样代表的是杰伦在乐坛活跃的20周年而并非网传的2020年”。

在17日第一晚的演出，主办方演出前曾通过大屏幕上解释，现场彩排多日导致部分荧光棒过度耗电，无法发光，昨天的声明中再次写道“因极度重视而连日彩排的关系，导致部分荧光棒耗电过度、无法发光”，还指出“荧光棒回家更换电池是可继续使用的”。主办方也说，第二场已全数改善，最后承诺未来会继续努力，为观众带来更好的现场体验。

许多网民认为主办方的回应避重就轻。

网民Joe Tan在声明贴文底下留言，透露自己是看第一晚演出，“我的荧光棒连个电池都没有，还脱漆。发什么光？不用说发光，发火就有。”Sok Teng留言：“很好笑，人家就只是要在周杰伦演唱会上用荧光棒，带回家换电池，自己在家晃荧光棒吗？”周杰伦“嘉年华”巡演明年1月15日移师马来西亚，网民Caren Yii还揶揄：“所以马来西亚场的歌迷朋友们需要自备电池出席吗？几粒、什么大小要讲好，我怕没带够。”

Lucky Chick自认是周杰伦的忠实歌迷，从未缺席任何一场演唱会，他说，作为主办方，必须确保所有道具能正常使用以及运作。他指出，演出的音响效果不好，还拿到不会发光的荧光棒，跟他为这场演唱会支付的门票票价不符。周杰伦在国家体育场的两场“嘉年华”演唱会票价由218元起跳，最贵票价388元。

网民“小妖霖霖”指第二场演唱会的荧光棒都很亮，舞台效果也很好。（取自小妖霖霖微博）

另一边厢，也有力挺周杰伦的歌迷。“小妖霖霖”在微博写下，虽然周六的演唱会被吐槽上了热搜，但她还是会继续看演唱会。她指出，第二场演唱会的荧光棒都很亮，舞台效果也很好，大合唱气氛high到爆，“周杰伦也很努力地换了很多套衣服，甚至还有整首唱跳的，对于一个40多岁的中年人来说也可以了吧。”

音响效果要做到完美赚不回成本？

针对音响硬体设备等问题，五月天本地演唱会主办方Live Nation新加坡发言人星期二（20日）下午受询时表示不便回应。

不过，过去有本地演唱会主办单位曾经在受访时指出，要在国家体育场办演出，包括音响配备的器材投资比室内体育馆要多好几倍，如果扩音器的数量不够，很多座位区的音响效果会不好；若是要做到尽善尽美，即使有5万人买票进场看演出，这个成本也赚不回来。

刘伟龙直言没期待周杰伦会唱很多，主要是看他的表演技巧。（受访者提供）

刘伟龙指演出表现在“预想内”：听的是情怀

周杰伦2020年1月来新开唱时，电台UFM100.3DJ刘伟龙有前去朝圣，时隔两年，他这次看了周杰伦12月18日第二晚的演出。

他接受《联合早报》访问时说，两次演出的音响差不多，认为硬体设备不变，因此他这次没有因为坐在台前第五六排而听得特别清楚，“我觉得听不清楚是因为周杰伦没什么在唱，有时候唱得很小声，有时突然大声唱几句，可能是让观众觉得他有在唱。”不过，他直言进场前并没有期待周杰伦会唱很多，“看他的演唱会是看他的showmanship（表演技巧），舞台效果及整体呈现。”

有观众觉得周杰伦的兄弟团表演占据不少时间，刘伟龙认为，周杰伦是一个很称职的前辈，每场演唱会都会带着新人和后辈，相信这是他提拔新人的方式，“我早就预想到了。这次他带的嘉宾曹杨让我眼前一亮，现场听得出他是非常有实力的，他的表现也让我觉得音响系统的运作是正常的。”

他还指出，第二晚演唱会准时8时开场，有别于第一晚，第二晚的安可环节，周杰伦最后演唱了《开不了口》。

有网民指出周杰伦“声音比之前更差”“唱不上去”，刘伟龙坦言：“我觉得他的低音有点沙哑，但他不是走现场巨肺歌手路线的，也不是以飙高音为主，他厉害在于他的才华和整体表演功力。”

他也说，整场演唱会是在“预想之内”，“周杰伦是太多人成长的回忆，对我来说这是一场很有感触的演出，我听的是情怀。”

连看三场天王级演出认为五月天音响最好

林俊杰今年11月4日、5日在国家体育场举行“JJ20世界巡回演唱会”，五月天12月3日在同个场地举行“五月天好好好想见到你－Fly to 2022”新加坡演唱会，两场演出好评居多。

这两场演出刘伟龙都有去看，他说，当中音响最好的是五月天的演唱会，第二是林俊杰，再来是周杰伦，“林俊杰的个唱跟五月天比起来没有那么好，但至少清晰。五月天演唱会，有朋友坐在体育场不同的位置，但他们都觉得音响不错，可能是硬体吧。”刘伟龙说，周杰伦演唱会的主办方下次不妨考虑在音响方面多下点投资，“事实证明是办得到的。这次有点可惜，若音响提升一些，大家会更享受。”