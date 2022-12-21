周杰伦如常出席艺展活动 席间不受访

周杰伦12月17日、18日在本地举办的演唱会表现虽然引发争议，不过他星期一（19日）如常出席艺展活动，但席间不受访 。

“‘艺’起同行”（Art Colure with Artistes Curated by Jay Chou）由周杰伦策展，19日在滨海湾金沙剧场揭开序幕，展出这位乐坛天王向大众推介的艺术品。周杰伦到场造势，但不接受媒体访问，只透过负责展览宣传的公关公司说：“这个展览被称为‘前奏’（Prelude），因为我们计划在2023年举行更大的展览。这次的展览反映了我的艺术品味，目的是吸引更多人进入美术和艺术收藏的世界，让他们可以沉浸在更深层的艺术和文化体验中。”

周杰伦亲自挑选展品

“‘艺’起同行”由周杰伦与Enviseam（意为心），以及尚乘集团旗下的L'Officiel Art艺术杂志共同举办，集中展出由周杰伦亲自挑选的作品，当中包括Anselm Kiefer（安塞尔姆凯弗）、Gerhard Richter（格哈德里希特）、Mark Bradford（马克布拉德福特）、Kaws、Futura和Jahan Loh（罗杰瀚）等艺术家的作品。

意为心创始人兼首席执行官李诗晨（Jazz Li）在开幕礼上接受《联合早报》访问，他说与周杰伦谈了很多年，这次趁着他在本地举行演唱会，终于能够“艺”起同行。李诗晨希望借由周杰伦的号召力，让平时不接触艺术的人，也能多了解艺术。李诗晨说，展出的21件作品，其中有一件是周杰伦的珍藏，其余都与周杰伦有关，有的是周杰伦朋友的珍藏，有的是艺术家特地为周杰伦创作的。

美国艺术家Katherine Bernhardt（凯瑟琳伯恩哈特）于2021年创作的布面油画《绚耀之星》，把周杰伦众所周知的三个符号：双截棍、篮球和钢琴进行自由组合，浓郁的粉红色铺就整张作品，犹如一片“粉色海洋”。

出生上海的蔡赟骅2019年以丙烯材料创作的《翻玩范特西》，是一幅华语音乐现代版“清明上河图”，精心梳理了周杰伦20余年的音乐生涯，并在画作中巧妙涵盖了60多首周杰伦的音乐作品。范特西是Fantasy的音译，也是周杰伦传唱最广的经典音乐专辑。

艺展开幕邀请的嘉宾包括本地艺人郑斌辉与容启航，12月20日起对外开放至29日，SISTIC售票，票价60元起，可上网envise.am查阅详情。