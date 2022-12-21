刘子绚主演惊悚新片 挑战把棍子当成怪物

火烧场景、摔倒戏、吊钢丝等充满着挑战的拍摄，刘子绚都亲自上阵。

新马女星刘子绚的新电影《生死环线》2023年1月5日将在本地公映，她在片中饰演一名刚丧夫不久的妇女，带着年幼的儿子乘搭地铁，地铁去到一个诡异的隧道，乘客遇到怪兽的袭击，刘子绚的儿子被怪兽掳走，她拼了小命也要找到儿子。

童星黄企健在《生死环线》饰演刘子绚的儿子。（图片由mm2娱乐提供）

刘子绚片中虽有悲伤的过去，但大敌当前却拿出勇气。有一幕戏是她在隧道里奔跑时，不小心跌扑到地上，且是正面跌倒，她说：“因为要从不同的角度拍，我跌了10多次，我告诉导演，银幕那么大，假摔不好看，真摔才有痛的真实表情，所以我也不用替身。”她说拍摄过后，难免破皮、淤青，“都是小伤，我可以接受。”

不担心高层摔坠、火烧戏

刘子绚在片中得借助吊钢丝拍摄大概从两层楼高的地方被狠摔下来的戏，她说：“吊钢丝有一定的危险，拍摄前武术指导会先模拟一次，确定没问题才让演员吊钢丝。从两层楼的高度被摔下来的冲击力很大，不过武指都很专业，我不担心。”

刘子绚说火烧戏也做足安全措施：“现场有消防队、救伤车，所以我拍摄时不担心。”她说拍隧道火烧戏，工作人员比演员辛苦：“我们要上阵时才进去，工作人员一直在里面。摄影棚的空气不流通，大家都戴着过滤空气的特制口罩，演员上阵时才脱下口罩。不过还是有工作人员拍完火烧戏后喉咙疼痛。”

刘子绚片中在隧道涉水寻儿，隧道在马来西亚的摄影棚打造，她看着工作人员把水灌进隧道里，所以不担心水里是否有奇怪的东西。电影播出时，隧道的水里会出现不少视觉特效打造的类似壁虎的小怪物，谈到现实生活会惧怕昆虫或蛇类吗？刘子绚承认：“比较怕蛇。”她虽然双脚泡在水里，拍摄了一整个晚上，幸好没出现皮肤问题。

陪童星黄企健打羽球

《生》也在马来西亚的地铁总站取景，刘子绚说：“要等到地铁停驶时才能拍，我们在当地拍了两周，都是从凌晨拍到早上，刚开始比较累，过了几天才调适过来。”童星黄企健演出她的儿子，她说：“他很聪明，妈妈也把他教得很好，片场不玩手机，有时间就看《哈利波特》《三国演义》小说，电影拍完，他的《哈利波特》也读完了。”她会在拍戏空档与黄企健一起打羽球，因为片场很大。

在绿幕前拍摄具挑战性

演出《生》遇到哪些挑战？刘子绚说：“在绿幕前拍摄，这部电影有大量的CG，我得与‘棍子’对戏，得靠想象力来表演。”片中怪物是CG打造，绿幕前的棍子代表“怪物”，拍摄时方便演员拿捏眼神的高度与角度。不过木头毕竟不会有表情，演员得发挥想象力表演。刘子绚透露：“导演告诉我，片中有两个镜头不是我的真人演出，而是以我打造的CG演出，所以最后看这部电影时，我会很好奇是哪两个镜头。”

如果留意刘子绚以往参演的电影，会发现她与惊悚片相当有缘分，她说：“本地电影观众爱看惊悚片，但我也喜欢尝试武打、文艺等不同的戏种。”

《生死环线》演员还有台湾男星李沛旭，本地型男陈邦鋆、宏荣，以及新晋演员萧淑俐等。

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