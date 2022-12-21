李连杰露脸“双眼皮”引关注 和向太关系如家人有“专属房间”

（综合讯）娱乐圈豪门阔太向太陈岚日前加入直播行列，她戴着巨大闪耀的珠宝首饰开播，虽然普通话不够利索，但气势上不输任何一个明星。

不过，比向太更抢眼的，是这次为她直播送祝福的“豪华朋友圈”，包括李连杰、巩俐这样基本很少为人“站台”宣传的巨星。

好久不见的李连杰罕见露面，模样大变，让一些网民相当惊讶。59岁的他身穿深色T恤、黑色夹克外套，乌黑的头发蓬松。他叫陈岚为“老姐”，并说“祝福老姐”。

这次他的样子和过去判若两人，有人说年轻，也有人指像蜡像，不少人质疑他做了医美拉了皮，尤其是宽大的双眼皮，显得非常“抢戏”。

他以前双眼炯炯有神，也是他的特点与魅力所在。不过几年前他曾被诊断出甲亢，脸部浮肿，眼球突出，必须一直吃药，不知道如今身体状况如何。

李连杰近年只在女儿的社媒出现

李连杰已经淡出娱乐圈多年，平时基本消失在公众视线了，偶尔露面都是在女儿的社交账号里。

他为向太站台宣传，是因为两人私交实在太好，好到向华强和向太在自己的香港豪宅里专门为他留了一个房间，方便他来香港的时候住。那个“李连杰专属房间”，向华强夫妇上中国大陆知名主持人鲁豫的访谈节目时就展示过。

李连杰与向华强的合作和友谊始于1993年，后来李连杰去美国好莱坞发展，背后支持他的也是向华强夫妇。向太曾被拍到带着李连杰的小女儿逛街，两人还勾肩搭背，据说向太视其为干女儿。

李连杰的设立的“壹基金”公益基金会，向华强也是大力支持，前几年办寿宴，也是一场壹基金的慈善筹款晚宴。

向华强的儿子向佐拍电影《封神传奇》，李连杰更是倾情出演，亲自站台，这是其他任何晚辈都不可能有的“VIP”待遇。他也曾带着还没有名气的向佐拍了《霍元甲》《投名状》等片，关系亲如一家人。