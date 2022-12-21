纪录片揭世界杯背后贪污腐败 曝体育界最大规模逮捕行动

（综合讯）4年一度的世界杯足球赛已经圆满落幕，今年主办国卡塔尔在8年前被爆是透过贿赂国际足总才争取到世界杯主办权。探索频道全新特辑《出卖世界杯》，透过英国《周日泰晤士报》两位记者长期秘密调查，冒着生命危险乔装卧底，揭露主办国为争取世界杯主办权行贿，证实国际足联收贿恶行。

节目同时访问贿赂过程的目击者，揭开贪污腐败国际足联的内幕，以及联邦调查局、美国刑事调查科、瑞士警方联手将国际足总贪污份子一网打尽的过程，也是体育界最大规模的逮捕行动。

在英国《周日泰晤士报》的两名调查记者，2014年收到可靠消息来源，称握有能证明卡塔尔申办世界杯黑幕的大量文件，希望他们展开调查。

二人得知国际足联腐败内幕，以及足联前主席布拉特（Sepp Blatter）靠关系当选的政治手腕后，决定揭发真相。调查历经3年半，由于资讯太敏感，消息来源对调查工作提出严格要求，包括二人只能在远离伦敦，一个他们称为“地堡”的隐密办公室调查、不能告诉亲朋好友身在何处、所有资料都不能带走，且一举一动都受到电眼监控。

二人甚至乔装成一些美国公司的代表，以“想为美国争取主办权”为由，到世界各地拜会国际足联执委会成员，了解争取主办权的方式，偷拍片中执委会直接透露申办者的出价价码、付款方式、收款人等。片中大家对贿赂文化心照不宣的行径令人瞠目结舌。

节目也访问这些行贿过程的目击者，包括2022卡塔尔世足赛的媒体专员，她跟着卡塔尔申办团队与国际足联执委见面，亲眼目睹双方讨论需花多少钱才能得到投票。她每次目睹贿赂就会记录下来，决定匿名指控后还收到威胁孩子安全的恐吓。

2010年国际足联公布2022世界杯主办国是卡塔尔时，跌破不少人眼镜，因为一个没有足球基础设施的海湾小国竟取得主办权。不仅如此，该国夏季高温、国家封闭保守的文化及媒体审查制度等，让各界纷纷质疑卡塔尔的合适性与国际足联的公正性。

国际足联执行委员会，是由十多位足球界最有权力的领袖组成，世界杯主办权完全由执委会以无记名投票方式决定，因此申办国只要讨好这批人，就有机会得到主办权。

根据调查，卡塔尔的申办以双线进行，官方申办团队在台面上运作，台面下则至各国拜会执委员会官员，并疯狂撒钱买通、招待他们。调查也搜集到卡塔尔与俄国的换票情报，大型国际交易成为用来换取主办权选票的筹码。