天后大咖舞蹈恩师惊爆“被设局” 欠13万高利贷“生无可恋”

洪铭铧

来自 / 早报数码

发布 / 2022年12月21日 1:31 PM

张胜丰曾替蔡依林等大咖编舞。（取自脸书）
张胜丰曾替蔡依林等大咖编舞。（取自脸书）

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（台北讯）台湾资深编舞老师张胜丰曾为蔡依林、杨丞琳、S.H.E等大咖编舞，有“舞蹈教父”封号。他上月28日在脸书发文：“我再也无力招架，我已经遍体鳞伤，我已经被伤到生无可恋了，我决定要走了，要离开这个伤心的人世间。”让各界忧心。

他过后传讯给记者，称确实一度想不开，后来被救回来，之所以如此灰心，是遇到前经纪公司董事长特助骗他借高利贷，不然就无法继续跟他合作。他前后借贷超过13万新元，直到无力负担高利息停止借贷，对方开始用各种方式抹黑他，要求公司停止合约，让他身心饱受折磨。

张胜丰声称，对方发动地下钱庄黑社会威胁他，想把他逼上绝路，“我希望把真相公布给社会大众，让拥有正义之心的人们去帮我讨回公道。”

21日，他又再被爆出他拖欠舞展表演者的薪资。据报道，他今年3月在朋友的赞助下，举行了一个舞展，但活动已结束9个月，至今还有四五名表演者没有拿到薪资，大家也都联络不上他，备感无奈。

他去年传出罹患阿兹海默症，被亲哥关进疗养院半年，之后积极复出，未料现在又遭设局签下巨额欠债。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

  • 妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）
  • 新加坡援人协会：1767
  • 关怀辅导中心：1800-353-5800
  • 心理卫生学院：6389-2222
  • 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
  • 圆缘助线（华语）：67410078

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