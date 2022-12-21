Ah Boy陈伟恩升格人夫 与医生女友下周一举行婚礼

Ah Boy陈伟恩传出结婚喜讯！将于来临星期一（12月26日）与当医生的女友郑主恩举行婚礼。陈伟恩星期三（12月21日）早上向《新明日报》证实婚讯，并透露已经注册，目前与妻子忙着搬入新居的事宜。

即将升格人夫的陈伟恩受访时难掩喜悦，并透露婚礼会在新加坡举行。早前陈恩伟有计划在澳大利亚为妻子举办海滩婚礼，不过经双方考虑后，最终希望邀请更多亲朋好友见证两人的大日子，因此决定在新加坡举办婚礼。陈伟恩说：“会是典型的本地婚礼，在酒店宴会厅举行。”

Ah Boys当兄弟团

陈伟恩还透露，“我们大概邀请了250位宾客，包括一些艺人朋友。”伴郎将由陈伟恩在《Ah Boys To Men》结识的一帮兄弟担任，有吴清樑、叶荣耀、王伟良、Maxi林俊良和Tosh张智扬。

至于婚期定在12月26日是因为当天是两人在一起的纪念日，对此陈伟恩开心透露：“今年是我们在一起的第五年！”

记者问新郎计划去哪里度蜜月？陈伟恩表示希望可以尽快实现，他说：“太多事情要忙了，新家还在装修，我们也要开始搬家。而且我妹妹两个星期后也要结婚了。”

交往两年求婚成功

陈伟恩在2017年通过练习泰拳的好友与郑主恩相识，交往两年后陈伟恩在2019年12月30日宣布求婚成功。

当时女方还在澳洲新南威尔士大学攻读医科，并透露婚礼会在毕业后办。如今三年过去，这对金童玉女终于修成正果，将在亲朋好友的祝福下结为夫妻。

新娘郑主恩上个月刚从医学院毕业，这个月刚入职当医生，“我老婆开工了，我很希望可以快点度蜜月，不过真的不知道会在什么时候。”不过陈伟恩相当期待蜜月，因此放话一定会在明年去度蜜月。至于造人计划，陈伟恩表示暂不考虑，目前还想享受二人世界。