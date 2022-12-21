下周全家赴法国游玩 陈秀环忧遇扒手

本地艺人陈泂江早前在意大利遇背包被偷，即将到法国游玩的陈秀环也坦言担心再遇扒手。

陈秀环接受《新明日报》访问时表示即将在下星期二（12月27日）一家五口飞往法国巴黎游玩半个月，直言担心遇到扒手，“泂江不久前才在意大利遇到扒手，我的老二和小女儿也于今年在意大利遇到小偷。幸亏当时我们有交代她们把钱分开放，所以只被偷了一部分的钱。”

陈秀环多年前曾在德国遇过扒手，“当年我和老公去度蜜月，结果第一天在进入旅店的旋转门那里全部钱就被偷了，当时我老公还是把钱放在腰间的包包里。”

事后他们马上报警，当年的保险也有赔部分被偷款项，家人也汇了钱给他们，才解决了他们当下的危机。

既然欧游遭遇被窃，为什么还会想去法国呢？

“每一次家里考完A level的那个小孩，就有权力选择她要去哪里玩，今年就是小女儿，她就选择了法国迪士尼。”

法国行将多加小心，陈秀环也和身边到过法国旅行的朋友学会如何防范扒手，也尽量不要带贵重的物品。

另外，此趟巴黎之旅也将弥补秀环早前的遗憾，“当年蜜月除了去德国，也去了巴黎等几个国家，因为当时我跟老公说不要带相机，我不要拍照，结果我们一张蜜月的照片都没有，这次我找了一个摄影师，我们（秀环和老公）一定要拍一张很美的照片。”

秀环本月初才和老公、二女儿以及小女儿到越南游玩了五天。她分享自己在越南的趣事：“我穿了一件很长很漂亮的裙去爬多达500个阶梯的山，因为导游跟我说那里是一定要打卡的，很累但很满足，风景很美。”

她也爆料老公和女儿只爬了半山就放弃了，更笑言“家里我最强”。

除了爬山，秀环一家也去划船看山谷、骑脚车观赏风景，更品尝了当地的各种美食，不过蛋咖啡不太合秀环的口味，“冷的有蛋腥味，热的咖啡则太浓，有点不太习惯。”