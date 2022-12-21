狮城开唱前会粉丝 王嘉尔有问必答

艺人王嘉尔星期五（12月23日）将在室内体育馆举行“魔术人”（Magic Man）演唱会，他在个唱之前于星期三（21日）下午举办闭门粉丝见面会。

这场粉丝见面会于远东广场举行，由本地护肤品牌Skin Inc举办，250名来自新加坡、泰国、菲律宾、中国等地的粉丝凭购买该品牌护肤产品配套附赠的门票入场，还可上台与王嘉尔合照。

合照环节结束后，王嘉尔再次亮相，并且跟粉丝进行了约25分钟的问答环节。期间，他秀出新加坡式英语、广东话、泰语和上海话，全程有问必答，备受粉丝爱戴的他也说不能接受任何礼物，只会收下信件，态度很亲民。

王嘉尔在问答环节时透露，星期二（20日）刚从马来西亚飞抵狮城，在过去不到24小时内录制歌曲、健身以及享用美食。“我今早原本应该在早上10时起床健身，但我起不来，所以今晚会健身。”

王嘉尔与粉丝进行了约25分钟的问答环节，全程有问必答，态度亲民。（陈渊庄摄）

有自称是鸡饭档口老板的女粉丝问王嘉尔是否爱吃鸡饭，他毫不犹豫说喜欢，女粉丝接着大方提议将鸡饭送到酒店让他与团队享用。

随后王嘉尔笑道，只要说喜欢吃榴梿，碰到的每一个人都会送他榴梿。“我喜欢吃不代表我每五分钟要吃一次，我自己会去买！”

有女粉丝直接问他，是否喜欢来自新加坡的女生？王嘉尔答道：“是呀，不过我没有太多机会遇到。”