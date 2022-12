本地知名女星洪慧芳主演的《花路阿朱妈》无缘入围奥斯卡最佳国际电影奖,中国知名女星汤唯演出的韩国片《分手的决心》(Decision To Leave)则打入这个奖项的15强。

距离第95届奥斯卡金像奖提名揭晓还有一个月时间,奥斯卡主办单位已经宣布了10个类别包括最佳国际电影、最佳纪录片长片、最佳纪录片短片、最佳音效以及最佳视觉效果等的15强入围名单。《花路》没进入15强,换言之已止步奥斯卡。康城得奖韩国片《分手的决心》继入围2023年金球奖的最佳外语片奖后,也打入奥斯卡最佳国际电影奖的15强,与小金人更近了一步。

15强的最佳国际电影入围片是从来自92个国家和地区的影片中脱颖而出,除了汤唯的《分手的决心》,亚洲片入围的包括印度的《那些年我们喜欢 去戏院看电影》(Last Film Show)、柬埔寨的的《返回首尔》(Return to Seoul)、巴基斯坦的《乐土》(Joyland)。

今年世界杯冠亚军的阿根廷与法国,分别也有《阿根廷,1985年》(Argentina, Argentina, 1985)与《圣奥梅尔》(Saint Omer)入围,世界杯获第四名的摩洛哥则有《蓝色卡夫坦》(The Blue Caftan)打入15强。换言之是继世界杯后,这些国家将在“最佳国际电影奖”的入围上一较高低。

猛片《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)入围最佳原著音乐、最佳原著歌曲、最佳音效、最佳视觉特效。漫威的《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)也入围最佳原著音乐奖等,即将在本地公映的好莱坞片“Babylon”也入围最佳音效奖等。

第95届奥斯卡奖的最终入围名单将于美国时间2023年1月24日公布,而颁奖典礼将于本地时间2023年3月13日举行。