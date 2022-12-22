被指是《延禧》“最美妃子”婚姻小三 小咖女星自爆欲澄清却被阻

（中国讯）《延禧攻略》“最美妃子”张嘉倪的老公被爆带“热裤妹”回酒店，网民肉搜出“辣裤妹”是21岁小咖女星邵晴。遭网民挞伐的邵晴发文澄清与买超只见过两次面，绯闻爆出后欲澄清却被买超阻止。

邵晴12月22日在微博贴出出病历和手腕伤口照，气愤说：“我不出来说话什么锅都让我背了！我不是小三，网上爆出去年那些吃饭照片视频，还有今年的那些也根本都不是我！”

她解释，被拍到9月跟买超在一起的影片，是朋友约她喝酒，好几个朋友都在。此外，买超下来接她，“只是扶了我一下并没有搂我”。她承认自己疏忽没有避嫌，自己活该被骂，“但我跟他没有任何男女关系”。她还自嘲：“我不是什么外卖女钟点工，真能够捕风捉影。像你们说的我怎么能跟女神比，他又怎么能看得上我。”

邵晴通过微博发长文澄清与买超没有男女关系。（邵晴微博）

邵晴委屈说，热搜一出来她第一时间想发声澄清，为此曾跟买超通电话，买超对她说现在不能发声，否则会越描越黑，没有人会相信。不知所措的她只能一直等对方处理解释清楚。

她称有严重抑郁症。“这段时间我不是消失了，是我割腕自杀进医院了，我是真的想不通为什么别人无凭无据添油加醋去造谣，大家就会相信呢？就要毁掉一个二十一岁女生的青春？我也很努力，我也想让我和我的家人过得更好，现在就是这个造谣让我和我的家人变成了一个笑话。”