娱乐吃瓜：娱乐圈结婚潮 陈凤玲旺夫 玄孙赶进度 大S童话变调

2022年是娱乐圈的大喜之年，尤其是对本地和韩国来说。像玄彬（Hyun Bin）、孙艺真（Son Ye-jin）、朴信惠（Park Shin-hye）、张娜拉（Jang Na-ra）、马东石（Ma Dong-seok）、孔晓振（Gong Hyo-jin）这些韩国大咖，都在这一年谈婚论嫁。同样的，陈凤玲、林慧玲两位本地阿姐，也都在2022年正式名花有主。

zaobao.sg记者搜罗出在今年结婚的知名艺人共有40组，其中韩星就占了12组，近三分之一，说是结婚潮也不为过。至于本地小小的娱乐圈，包括下周举行婚礼的陈伟恩，也贡献出7组新人，大概也是历年之最了。

林慧玲出嫁，让本地今年结婚艺人多达6组。（档案照）

此外，今年有多个“星星相印”的配对，特别吸睛，除了玄彬和孙艺真，还有Ben Affleck和Jennifer Lopez、大S和具俊晔、徐鸣杰和陈凤玲。

还有马东石“很会瞒”，去年已婚今年才爆出来。

不能不提两个特别的吉日：

22年2月10日，包括玄彬孙艺真在内，各地共5组艺人结婚；

10月22日，包括徐鸣杰陈凤玲在内，各地也是共5组艺人结婚。

现在来回顾这些明星的婚礼留下了什么“记忆点”：

最赶怀孕进度

朴信惠和崔泰俊奉子成婚。（取自艺人Instagram）

如果要选亚洲明星的年度婚礼，玄彬和孙艺真当之无愧。两人凭电视剧《爱的迫降》征服各地观众，“强强联姻”的结果，就是婚礼当天，有关的大小消息热搜霸榜，碾压其他新闻。结婚不久，孙艺真便证实有孕，让大家喜悦祝福之余，也觉得婚礼真的“赶对进度”了。

同样赶进度的还有崔泰俊朴信惠、金贤重和圈外女友、胡佳琪和幕后人，当中的女方都已经宣布有喜了。

最快传离婚

Makiyo和丈夫吵吵闹闹相处。（取自互联网、艺人脸书）

Ben Affleck和Jennifer Lopez同属巨星，两人旧情复燃，重拾20年前恋情，本属佳话。两人婚前传出签下协议，明确要求双方一周至少要行房4次，让喜讯更添艳色。不料，结婚才两个月，就爆出男方已厌倦，一个月后要离婚的消息。如果到年底还没有动静，两人大可庆祝婚姻无惊无险迈入5个月。

Makiyo（川岛茉树代）赶完怀孕赶传离婚！她挺孕肚嫁给诊所股东，儿子生下4天，她就公开老公6罪状闹离婚，最后是老公发文哭求原谅才没事。

最低调

陈乔恩（左）和圈外男友在社媒宣布婚事。（取自艺人Instagram）

林慧玲和混血副总裁传出婚讯，当事人对于媒体不断追问选择不回应，直到婚礼隔天才受访。

陈伟联和职能治疗师，谢俊峰和网红举行婚礼，也都分别选择事后才受访、发布照片。

以陈乔恩的剧集收视保证，以及之前携手男友上恋爱真人秀所累积出来的知名度，她和马来西亚富二代曾伟昌结婚，只发布了注册照片，算是“低调了”。当然，其新闻仍引起高度关注，加上他们和“玄孙婚”硬是撞上同一天，更衍生出不小效应。

李亚鹏再婚娶彝族女模特，李沛旭和韦礼安都娶圈外女友，一样低调到连婚纱照都没有对外发布。

孔晓振的私生活一向保持低调，何况结婚这等大事。她嫁歌手Kevin Oh，婚纱照两周后才公布，而且只见单人照，新郎彻底低调，不见人影。

最兴旺发

秦沛（中）今年儿子（左）娶媳妇，女儿（右）嫁夫婿，一家双喜临门。（取自艺人Instagram）

徐鸣杰和陈凤玲稳定走过七年之痒，在“众望所归”下步入教堂。一个月后，徐鸣杰凭《肃战肃绝》在亚洲电视大奖夺得最佳男配角奖。按照世俗说法，就是陈凤玲好旺夫！

马艺瑄低调嫁圈外男友，3个月后在韩国釜山的亚洲内容奖，以英语剧《我的国土》（This Land is Mine）获得最佳女配角奖。

陈炜嫁给医生男友后，因在电视剧《回归》表现杰出，在明年初举行的TVB万千星辉颁奖典礼上，被外界视为视后大热门。如果她顺利摘奖，又将成为连庆双喜的艺人。

姜文杰和姜丽文兄妹，今年先后完成终身大事，让姜家一年到头喜气冲天。最开心的一定是等着抱孙的老爸秦沛（原名姜昌年），一年里多了半个儿子（女婿）和半个女儿（媳妇），可以说“兴旺发”都集中在他身上了。

最戏剧化

明星结婚不久闹离婚，在这个时代算小儿科了。结婚导致家变，才是真正的戏剧化。

David Beckham大儿子Brooklyn Beckham娶了豪门千金Nicola Peltz，传出身家不敌亲家，婆媳发生龃龉。网民更戏称新郎是入赘豪门，和家人越走越远。

李泳豪娶台湾女友，不获母亲施明和哥哥祝福，酝酿家变。不久施明在家跌倒头部重创，昏迷留医至今。李泳豪在她手术翌日与老婆出席活动，上传照片放闪，遭网民围攻责不孝。

Britney Spears走过父亲监管、旧爱施暴等狗血剧情般的人生，好不容易嫁给混血模特Sam Asghari，殊料前夫Jason Alexander持刀闯入她的婚礼现场。结果当天，新郎新娘进洞房，前夫进牢房。

但是说到戏剧化，谁能比得上大S和具俊晔（Koo Joon-yup）。大S去年离婚，和20年前旧爱具俊晔因为还留着旧电话号码，联系上后爱火复燃，闪婚，被当成是爱情童话的现实版。谁料大S和前夫汪小菲的关系也急剧下降，两人就孩子见面、离婚协议等问题产生矛盾，不断闹上社媒。还牵扯S一家人、汪小菲母亲，演变成网民嗑瓜热议的“连续剧”。

其他在2022年踏上红毯的明星还有：

韩国：高佑琳和花样滑冰运动员金妍儿、李承洨和圈外女友、南宫珉和模特、神话成员Andy和主播、孙淡妃和速滑运动员、T-ara成员昭研和足球员、T-ara成员智妍和棒球员、张娜拉和摄影师

台湾：威廉和卓君泽、吴姗儒和圈外男友、曾沛慈和乐团吉他手兼总监

香港：黄嘉乐和圈外女友、吴业坤和日本艺人滨口爱子（Aiko Hamaguchi）

中国大陆：杜海涛和沈梦辰、张檬和小五

美国：Taylor Lautner和Taylor Dome

泰国：Tae和空姐女友