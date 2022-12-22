多名“欧巴”回归 八部韩剧续集明年登场

“欧巴”具教焕、李准基、李栋旭和李帝勋等齐回归，八部广受欢迎韩剧续集2023年陆续登场。

近年有不少韩剧有相当好的口碑和收视，如《阿斯达年代记》《浪漫医生金师傅》《九尾狐传》《模范计程车》等，让剧迷们看完后总有种意犹未尽的感觉，开始期待下一季。而制作团队也眼见剧集反应好，乘胜追击，有者找来原班人马开拍续集，也有者彻底来个大换血，在原有的剧种下拍摄新一季，希望让观众有耳目一新的感觉。

《新明日报》记者获悉，2023年度的韩剧排档中有不少就是续集，而这些续集中演员阵容十分抢眼，众“欧巴”丁海寅、具教焕、李准基、李栋旭和李帝勋轮流登场，陪伴剧迷度过崭新的一年。

这些续集中，最值得注意的是，在2019年播毕的《阿斯达年代记》，其第二系列将在明年回归。不过，随着宋仲基因档期关系无法接演，剧组决定来个大换血，找来李准基和申世景接棒出演原本的角色银歼和坦雅。

李栋旭再扮九尾狐 李帝勋续演计程车司机

“九尾狐”李栋旭和“计程车司机”李帝勋回归。

另两部值得关注的是《九尾狐传》和《模范计程车》。《九尾狐传》播出后广受观众们的喜爱，尤其李栋旭演的九尾狐更让剧迷如痴如醉，由于第二季是前传，故在第二季中第一季惨遭赐死的金汎将“重生”，但遗憾的是上季女主角曹宝儿确定不会回归续集，由《Penthouse》系列中演技大获好评的金素妍接任。

另，《模范计程车》于2021年播出大获好评，除了李絮无法调整行程之外，剧组几乎找来原班人马拍摄续集，且还拉队到越南取景。

医疗剧依然受落

韩国拍摄的医疗剧始终是剧迷最爱，明年回归的有《浪漫医生金师傅3》和《朝鲜精神科医师刘世丰2》。

《浪漫医生金师傅》一共拍了两季，第三季找回第二季的原班人马，包括韩石圭及安孝燮、李圣经，还有今年在《黑话律师》有着亮眼表现的金柱宪也将回归此部续集。

改编自获奖同名小说的《朝鲜精神科医师刘世丰》，第一季在结尾时留下了满满的伏笔和悬念，让人好奇是否有续集。果然，剧组之前宣布《朝鲜精神科医师刘世丰2》将在明年登场。

李栋旭继续参演《九尾狐传1938》。（互联网）

丁海寅（右）与具教焕在《D.P：逃兵追缉令2》合作。（互联网）

《浪漫医生金师傅3》即将在2023年播出第三季。（互联网）

8部韩剧续集 明年出击

《阿斯达年代记2》

主演：李准基、张东健、申世景

《浪漫医生金师傅3》

主演：韩石圭、安孝燮、李圣经

《九尾狐传1938》

主演：李栋旭、金素妍、金汎

《模范计程车2》

主演：李帝勋、金义圣、表艺珍

《驱魔面馆2》

主演：赵炳圭、金世正、刘俊相、廉惠兰

《朝鲜精神科医师刘世丰2》

主演：金旻载、金香起、金相庆

《大力女子姜南顺》

主演：李瑜美、金廷恩、金海淑、邕圣祐、边佑锡

《D.P：逃兵追缉令2》

主演：丁海寅、具教焕、金成均、孙锡久、池珍熙