金南佶眼神够悲伤 演出“半人半妖”最合适

金南佶、李多熙、车银优和盛骏主演的韩国漫改剧“Island”将于12月30日在Prime Video首播，《联合早报》记者受Prime Video的邀请，到首尔出席发布会，也访问了四位主角。

四人星期三（12月21日）先接受东南亚各地记者的访问，隔天（22日）与导演裴锺一起出席记者会。

“Island”改编自漫画《灵甲鬼修罗》，讲述要消除人类的一群妖怪，把出现在济州岛的一个财阀家独生女美瑚（李多熙饰）当作猎物，而能够守护美瑚的是一个神秘的妖怪猎人“般”（金南佶饰）和一个驱魔神父约翰（车银优饰）。另一个关键人物是同样为妖怪猎人却与“般”对立的弓叹（盛骏饰），他为四人的故事带来反转。

金南佶是原著的粉丝，他接到演出邀约时其实推了两次，因为压力很大。“原著非常受欢迎，改编成电视剧是很大的冒险，担心漫画的粉丝失望，但角色很有吸引力，所以有一天醒来，我就在济州岛进行拍摄了。”

金南佶悲伤的眼神，让导演认为是这个“半人半妖”角色的最佳人选。（Prime Video提供）

导演裴锺坚持要金南佶演出，他说：“我们加重了‘般’的层次，着重他内心的悲伤，我觉得金南佶悲伤的眼神非常适合这个角色。”

金南佶虽然眼神悲伤，但个性亲切又大方，拍摄期间展现了大哥风范。李多熙说：“我在济州岛踢了很多足球，感谢金南佶的安排，让大家增进感情。”金南佶说：“我真的很想跟大家一起踢足球，所以会在休假日安排，很开心大家都很乐意参与。”金南佶也爆料说：“李多熙很会跑，我看到她跑的样子，觉得妖怪根本抓不到她。她会是很棒的足球员。”

车银优和盛骏提到金南佶给他们很多鼓励，车银优举例，金南佶演过神父（《热血司祭》），所以给了他很多建议，他有时候很紧张，金南佶会拍拍他的肩膀说“呼吸”。

不断被导演和拍档们夸奖，金南佶露出害羞的表情说：“我不习惯被称赞。”

李多熙靠想象力演出

导演裴锺的作品包括电影《欢迎来到东莫村》和《被操纵的都市》，“Island”是他的第一部电视剧。他说：“这部剧的关键字是‘济州岛’，提起济州岛，大家会觉得那里就像天堂，而我们加入了妖怪，让这个岛多了神迷感。以妖怪为题材的剧很多，我把济州岛的传说和它悲伤的历史融入剧情中，给大家不一样的感觉。”

“Island”运用电脑特效打造精彩的人妖对决场面，几位主角要在绿屏幕前靠想象力演出，也要和穿着紧身绿色衣服的“妖怪替身”对戏，这些“替身”之后由电脑特效制造出妖怪的模样。

这是李多熙第一次演出运用电脑特效的戏，她分享说：“最难忘一场追车戏，我必须想象妖怪贴在车上追着我，但我面前只有车子摇来晃去，我必须尖叫，必须想象被追着。最有趣的是，妖怪长很高，为了让我和妖怪的视线对上，替身的身上贴着一根棍子，上面绑着一个球，我得看着那个球演出，我觉得很滑稽。”

李多熙要靠想象力演出被妖怪追赶的场面。（Prime Video提供）

李多熙剧中被三个男人围绕，被问及最喜欢哪一位，她犹豫着该怎么回答，金南佶叫她“小心回答”，她笑了笑说：“我必须说是‘般’，因为‘般’和美瑚的故事从前世就开始，一直延续到今生。还有‘般’其实外刚内柔，不仅叫人无法讨厌他，反而会对他产生复杂的感情。”

金南佶对李多熙的答案露出满意的笑容，但补充说：“美瑚最喜欢‘般’，但我相信所有的女观众会爱上约翰（车银优的角色），因为他一直叫‘努那，努那’。”车银优剧中天天跟着美瑚“努那、努那”地叫个不停。

剧中有许多动作场面，盛骏说拍摄时很紧张：“因为动作戏容易受伤，但每一场动作戏我都很难忘，尤其是一对一的对打，非常激烈。”

车银优要说拉丁语和意大利语，导演笑说：“有一次他说了一大串的意大利语台词，大家觉得他说得很好，可是同场的意大利演员根本听不懂他在说什么。”