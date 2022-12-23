国际华语歌手李毓芬 用新歌MV发起全球女性支援活动

国际华语流行女歌手、影视演员、时尚宠儿李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen）最近推出《再见公主》系列，不论是以动画及动态影像系列宣传或是新歌《再见公主》MV本身都引起观众热烈反应。以她自身经历为故事做蓝本的动画系列在短短一个月内破一亿点击率，而新歌MV于YouTube首播五天已冲破2600万观看量，打破华语歌的纪录！Tia趁热打铁发起全球女性支援慈善活动 #EmpowerHer（为她助力），希望团结大家的力量，帮助女性跨越社会的各种标签和刻板印象

#EmpowerHer活动 启发源于《再见公主》

借此次声势浩大的回归，Tia上周三（12月14日）在社交媒体上，发布了一部概念短片，公布#EmpowerHer全球活动正式启动，表达着这个活动的关键词——“强大”、“拥抱真我”。

Tia不单止凭歌寄意，更希望以自己的影响力作出实际行动，为广大的女性创造有利的环境，令这两个关键词不再是遥不可及的空谈，助女性活得更加美丽坚强。

#EmpowerHer运动启发自Tia的新歌《再见公主》，这首歌曲是Tia向旧我告别的一首自勉之作，以女性作为主轴，寄语新时代女性要勇于拥抱真实的自己，活出属于自己的幸福。

Tia李毓芬宣布将利用她的新歌MV发布为慈善筹款，以实际行动支援女性。（图/李毓芬宣传团队提供）

以实际行动助女性跨越歧视和标签

该活动的目标，是提高人们对世界各地众多以女性为中心的事业的认识和支持。选定的受益人包括新加坡的非营利组织“Daughters of Tomorrow”，该机构旨在为本地贫困妇女提供谋生机会，支持她们实现经济独立。

#EmpowerHer活动将透过Tia的知名度以及《再见公主》的新歌发布，唤起全球对女性权益的关注，鼓励及帮助她们跨越歧视和标签。该活动的捐款将与《再见公主》MV的点击率挂钩，每一次的MV点击次数，就是对坚守“对女性自我赋权”信仰的组织和机构的支持，让她们可以为更多女性创造更广的福祉。

选定的受益人还包括美国的Women in Music及Beats by Girlz和香港的“青躍”Teen’s Key等慈善机构。捐款的目标总额是380万港元（约66万新元），呼应3月8日妇女节这个对女性表达尊敬和爱意的日子，可谓别具意义。

Tia新歌《再见公主》MV于YouTube首播五天已冲破2600万观看量。（图/李毓芬宣传团队提供）

各地网红发起《再见公主》舞蹈挑战

透过推出歌曲《再见公主》又可以结合做慈善活动，为女性的自主权出一份力，Tia忆述这个活动的源起时表示：“我觉得自己还可以为世界各地的女性回馈更多。我们应该团结一致，创造出一个可以令我们幸福的世界。”

凭借《再见公主》的成功，世界各地的TikTok用户，包括澳大利亚知名的菲律宾籍网红Hannah Balanay、来自纽西兰的Judah Metu-Teaukura、 中东地区的Leen Mohammed、香港的林欣（JLou）、英国的Evie Meg等人已经开始为这个活动助力。

在Tia新歌MV发布后，他们立即启动“#EmpowerHerDance”的TikTok挑战，以支持Tia这首极具意义的歌曲以及该筹款活动。她们以“再见”手势作为标志性动作，以充满活力而富有节奏感的全身律动，配合单曲的旋律起舞。舞蹈中溢于言表的女性气色和乐观正能量，体现了Tia的身心已突破过去在演艺圈中的桎梏，获得了自由地表达自己的力量。

Tia曾经表示，女性本来是世上其中一道最美的风景，然而各种歧视和标签，掩没了她们本来的面貌。“#EmpowerHer 这个hashtag的意义，正是对女性的一份鼓励和支持。” Tia表示，希望大家也能以实际行动支援全球女性，用音乐传递正能量。

更多Tia新动态，请关注她的Instagram、YouTube、微博和Facebook。

【本文由Goodbye Princess宣传团队呈献】