新作有亲密戏 崔珉豪蔡秀彬不希望亲友看到

《闪耀国度》主角蔡秀彬和崔珉豪不希望亲朋好友看新作？

以时尚圈为题材的Netflix韩剧《闪耀国度》（The Fabulous）12月21日在首尔举行记者会，四名主演蔡秀彬、崔珉豪、李相云、朴熙贞和导演金廷炫当晚接受《联合早报》视讯专访。

蔡秀彬和崔珉豪在剧中分别扮演奢华品牌的营销人员和摄影师，也是前任情人，情到浓时有发生关系，让人看了脸红心跳的的亲密戏。他们笑说，希望更多人看这部戏，但亲友除外。

崔珉豪说：“因为有亲密戏，我觉得我的好朋友们不应该看这部剧，哈哈。不过，导演把这几场戏拍得很好。”

蔡秀彬说，从接到剧本至开拍前夕，亲密戏是她的心头大石，“拍时会尴尬，不容易。我跟珉豪有同感，希望更多人看戏，但希望家人和好友不要看，或许他们可以跳过那些戏。”

混熟后被导演嫌话太多

《闪耀国度》讲述蔡秀彬、崔珉豪、李相云和朴熙贞扮演的四人帮在竞争激烈的时尚圈一起追逐梦想，并面对各种事业与生活的考验。四人演绎老友鬼鬼，但戏外的他们在初期合作时，因为个性都很内向，纵使面面相觑10分钟都聊不上几句话。

崔珉豪指出，剧组在寒冬下拍戏，但他在片场仍不停冒汗，“因为看到搭档会紧张！但合作下来，我们越来越熟，越聊越多，后来导演还叫我们少讲一点话，哈哈！”

崔珉豪爆料称，他们会在片场打赌，赌注是咖啡和餐车等。“苦主”蔡秀彬说，她因为打赌输了，得掏钱叫餐车来片场，喂饱剧组，“我们当时打赌几点收工，我以一分钟之差败下阵来！”

超模朴熙贞成戏剧菜鸟

李相云扮演服装设计师。《联合早报》请他发挥天马行空的想象，问他会为三个搭档打造什么造型？

李相云笑说：“这道题真难。好，我试一试……秀彬美丽，为人和蔼，如果为她做造型，我会用粉彩色和柔和的布料。珉豪因为长得帅，我会使用大胆的颜色，如红色和蓝色。熙贞的猫步完美，大家会被她走路的样子迷倒，所以会聚焦她的腿部，并使用时髦的炭色系。”

朴熙贞是超模，在时尚圈身经百战，在戏剧界则是“菜鸟”，她说：“剧中扮演模特儿一角，让我有类似‘宾至如归’的自在感。但这个角色总是直言直语，跟我不一样，我比较友善和感性，所以必须雕琢诠释方法。”她的参考对象是韩国排球女将金软景和参加过韩国节目《街头女战士》的女舞者Honey J，两人都是酷姐儿。

被问《闪耀国度》的万圣节情节是否有改动，导演金廷炫卖关子不说。（Netflix提供）

因踩踏悲剧延后播出

《闪耀国度》原定11月播出，10月29日发生首尔梨泰院踩踏悲剧后，因戏中有主角欢庆万圣节的情节，而延至12月23日播出。

韩媒在记者会上问导演金廷炫，最后播出的内容是否有改动？金廷炫卖关子说：“剧集即将播出，观众不妨自己看看。我就不回答这道题了，抱歉。”